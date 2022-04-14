欧洲市场开盘报告：新西兰联储加息50个基点，关注加拿大央行决议与英国通胀数据- 嘉盛官网

今天新西兰联储加息50个基点，接下来观察加拿大央行是否跟风，但在那之前将先迎来英国通胀数据。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/4/14 14:07:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲市场情况：

  • 澳大利亚 ASX 200 指数上涨26.2点，涨幅0.35%，目前报在7,480.20
  • 日本日经225指数上涨431.06点，涨幅1.64%，目前报在26,766.04
  • 香港恒指上涨58.5点，涨幅0.27%，目前报在21,377.63
  • 中国 A50指数上涨31.7点，涨幅0.23%，目前报在13,904.01

 

英国和欧洲

  • 英国FTSE 100指数期货目前下跌11.5点，跌幅0.15%, 现货市场开盘预计报在7,565.16
  • Euro STOXX 50指数期货目前下跌8点，跌幅-0.21%, 现货市场开盘预计报在3,823.47
  • 德国 DAX指数期货目前下跌37 点，跌幅0.26%, 现货市场开盘预计报在14,087.95

美国股指期货

  • 道指期货目前上涨146点，涨幅0.43%
  • 标普500指数期货目前上涨93.75点，涨幅0.67%
  • 纳斯达克100指数期货目前上涨22点，跌幅0.5%

 

 

虽然美股因为通胀率创下40年高点而下跌，隔夜亚洲市场还是基本上涨。商品货币价格走高提振ASX的矿业股，但带领普涨势头的是日经225指数。美国股指期货指向高开，但欧洲股指期货低开，跟随美股的收低势头。

 

FTSE: 市场内部情况

FTSE100指数未能守住上周五在7600上方的涨势，随后连续下跌两天。FTSE100指数的反弹止步于2月高点，明显具备了回调条件。今天的问题就在于多头是否可以守住7500。鉴于昨天的低点没有考验7536.2支撑位，交易者的最优短线交易策略是区间交投，即7530-7600区间。

 

 

FTSE 350: 2022412日下跌0.55%，收于4241.35

  • 131 只个股(占比37.32%)上涨，211只个股(占比60.11%) 下跌
  • 9只个股创下52周新高，4只跌至新低
  • 33.62%的个股收上200天均线
  • 47.58%的个股收上50天均线
  • 8.55%的个股收上20天均线

 

涨幅居前的个股:

  • + 11.4% - Diploma PLC (DPLM.L)
  • + 8.72% - Ferrexpo PLC (FXPO.L)
  • + 7.30% - Tullow Oil PLC (TLW.L)

跌幅居前的个股:

  • ·-7.60% - Investec PLC (INVP.L)
  • ·-6.09% - Safestore Holdings PLC (SAFE.L)
  • ·-6.02% - Greencore Group PLC (GNC.L)

 

纽元回吐由新西兰联储决议带来的所有涨幅有余

新西兰联储加息50个基点，纽元一度气势昂扬，但之后回吐所有涨幅，现在变成最弱主要货币，原因在于交易者在想新西兰联储是提前加息（而不是更积极加息），还是将继续积极加息并将经济带入衰退。

接下来加拿大央行将揭晓货币政策。市场预测加拿大央行加息50个基点，并可能宣布量化紧缩。在这样的预期环境中，如果加拿大央行没有加息50个基点而是加息25个基点，可能令人大失所望。

 

欧元/加元低位徘徊，等待加拿大央行决议

 

我们在3月时强调欧元/加元形成了看跌三角形，目标在1.3550。该货币对已到第一目标1.3800附近，但尚未到达三角形目标。欧元/加元仍处于强下跌趋势中，现于支撑位处徘徊，等待今天加拿大央行的决议。如果加拿大央行强硬加息且宣布量化紧缩，欧元/加元可能下破。当然，如果加拿大央行的决议不及预期，可能推动欧元/加元自关键支撑反弹。那样的话我们取消短线看跌观点并持币观望。

 

后市展望(BST)

但在那之前我们将先于07:00迎来英国通胀数据。昨天的就业数据显示，失业率降至2019年以来最低点，但工资涨幅没有跟上通胀率。今天我们将观察两者间的差距是否扩大，如果扩大，或给英国央行造成更大的压力，先将日益增加的、可能无意中造成成长放慢的担心放在一边，于5月加息。

 

 

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