欧洲市场开盘报告：新西兰联储加息50个基点，关注加拿大央行决议与英国通胀数据- 嘉盛官网

亚洲市场情况：

澳大利亚 ASX 200 指数上涨 26.2 点，涨幅 0.35% ，目前报在 7,480.20

日本日经 225 指数上涨 431.06 点，涨幅 1.64% ，目前报在 26,766.04

香港恒指上涨 58.5 点，涨幅 0.27% ，目前报在 21,377.63

中国 A50 指数上涨 31.7 点，涨幅 0.23% ，目前报在 13,904.01

英国和欧洲

英国 FTSE 100 指数期货目前下跌 11.5 点，跌幅 0.15%, 现货市场开盘预计报在 7,565.16

Euro STOXX 50 指数期货目前下跌 8 点，跌幅 -0.21%, 现货市场开盘预计报在 3,823.47

德国 DAX 指数期货目前下跌 37 点，跌幅 0.26%, 现货市场开盘预计报在 14,087.95

美国股指期货

道指期货目前上涨 146 点，涨幅 0.43%

标普 500 指数期货目前上涨 93.75 点，涨幅 0.67%

纳斯达克 100 指数期货目前上涨 22 点，跌幅 0.5%

虽然美股因为通胀率创下40年高点而下跌，隔夜亚洲市场还是基本上涨。商品货币价格走高提振ASX的矿业股，但带领普涨势头的是日经225指数。美国股指期货指向高开，但欧洲股指期货低开，跟随美股的收低势头。

FTSE: 市场内部情况

FTSE100指数未能守住上周五在7600上方的涨势，随后连续下跌两天。FTSE100指数的反弹止步于2月高点，明显具备了回调条件。今天的问题就在于多头是否可以守住7500。鉴于昨天的低点没有考验7536.2支撑位，交易者的最优短线交易策略是区间交投，即7530-7600区间。

FTSE 350: 2022年4月12日下跌0.55%，收于4241.35

131 只个股 ( 占比 37.32%) 上涨， 211 只个股 ( 占比 60.11%) 下跌

9 只个股创下 52 周新高， 4 只跌至新低

33.62% 的个股收上 200 天均线

47.58% 的个股收上 50 天均线

8.55% 的个股收上 20 天均线

涨幅居前的个股:

+ 11.4% - Diploma PLC (DPLM.L)

+ 8.72% - Ferrexpo PLC (FXPO.L)

+ 7.30% - Tullow Oil PLC (TLW.L)

跌幅居前的个股:

· -7.60% - Investec PLC (INVP.L)

· -6.09% - Safestore Holdings PLC (SAFE.L)

· -6.02% - Greencore Group PLC (GNC.L)

纽元回吐由新西兰联储决议带来的所有涨幅有余

新西兰联储加息50个基点，纽元一度气势昂扬，但之后回吐所有涨幅，现在变成最弱主要货币，原因在于交易者在想新西兰联储是提前加息（而不是更积极加息），还是将继续积极加息并将经济带入衰退。

接下来加拿大央行将揭晓货币政策。市场预测加拿大央行加息50个基点，并可能宣布量化紧缩。在这样的预期环境中，如果加拿大央行没有加息50个基点而是加息25个基点，可能令人大失所望。

欧元/加元低位徘徊，等待加拿大央行决议

我们在3月时强调欧元/加元形成了看跌三角形，目标在1.3550。该货币对已到第一目标1.3800附近，但尚未到达三角形目标。欧元/加元仍处于强下跌趋势中，现于支撑位处徘徊，等待今天加拿大央行的决议。如果加拿大央行强硬加息且宣布量化紧缩，欧元/加元可能下破。当然，如果加拿大央行的决议不及预期，可能推动欧元/加元自关键支撑反弹。那样的话我们取消短线看跌观点并持币观望。

后市展望 (BST 间 )

但在那之前我们将先于07:00迎来英国通胀数据。昨天的就业数据显示，失业率降至2019年以来最低点，但工资涨幅没有跟上通胀率。今天我们将观察两者间的差距是否扩大，如果扩大，或给英国央行造成更大的压力，先将日益增加的、可能无意中造成成长放慢的担心放在一边，于5月加息。

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