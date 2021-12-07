欧洲市场开盘报告：恒大面临债券违约

纳斯达克100指数期货目前上涨22.5点，涨幅0.5%

上周五晚些时候，恒大宣布因债权人要求偿还约2.6亿美元债务，不确定公司今天能否支付8250万美元债利息。由于30天宽限期即将结束，恒大很可能会拖欠这笔债务。该股目前交投于1.97港元附近，看来即将挑战2010年5月创下的1.83港元历史低点。

美国期货反弹

随着隔夜市场情绪改善，美股期货市场、石油市场、澳元和纽元悉数上涨，VIX指数走低。目前尚不清楚这仅仅是上周五走势的回调，还是投资者真的开始情绪转好。但亚盘时段并未全面渗透这一基调，中国股市领涨，但香港股市跌幅超过1%。交易员在中国政府将下调存款准备金率的预期中看涨中国股市，而其他地方股市则表现乏力，延续上周五美股市场颓势。

澳元交易重回0.70之上

交易员在上周暴跌后重新调整头寸，澳元成为隔夜最坚挺货币。澳元/美元已经回到0.70上方，但也就高出了一点点。上周五是货币对5月以来最看跌的一个交易日，汇价收盘下穿该关键水平，而美联储和澳洲联储之间的政策分歧同样支持澳元走弱。

美元/瑞郎正试图在日线图构筑看涨吞没K线并重回 200天均线之上。这可能是明天需重点关注的货币对，若日线图收于0.9222之上，将同时拿下月枢纽点并发出潜在波段低点成形警告。

英镑/澳元在周四上穿1.8695后触及1.8870目标。鉴于汇价完全受制于二号阻力枢纽且现正交投走低，在新机会到来前，我们乐于场外观望。

富时100指数探入7200附近

上周五，富时100指数当天收于月枢纽下方一条看跌pinbar，50天均线充当阻力位。若失守周五低点则可能已构筑临时顶部，后市或再度探向7000。有趣的是，期货市场指向开盘上行，但我们希望看到日收盘于7200之上才能巩固看涨信心。在此之前，我们更倾向于在周五区间小幅反弹后推低或等待价格下破低点。

富时350指数2021年12月3日收盘情况：4078.56 (-0.10%)