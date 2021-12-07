欧洲市场开盘报告：恒大面临债券违约

在投资者对恒大地产今天将难以偿还8250万美元到期债利息的担忧中，该房地产开发商股价下跌14%。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/12/7 17:03:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数上涨12.9点，涨幅0.18%目前交投于7,254.10
  • 日本日经225指数下跌128.19点，跌幅0.46%；目前交投于27,901.38
  • 香港恒指下跌300.3，跌幅1.26%；目前交投于23,466.39
  • 富时中国A50指数上涨148.44点，涨幅0.95%,目前交投于15,755.53

    英国和欧洲股指期货：

  • 英国富时100指数期货上涨60点，涨幅0.84%，现货市场目前预计开盘价为7,182.32
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货上涨51点，涨幅1.25%，现货市场目前预计开盘价为4,131.15
  • 德国DAX指数期货上涨153点，涨幅1.01%，现货市场目前预计开盘价为15,322.98

    美国股指周四收盘：

  • 道指期货上涨617.75点，涨幅1.82%，收于34,639.79
  • 标普500指数上涨64.06点，涨幅1.42%，收于4,577.10
  • 纳斯达克100指数上涨113.045点，涨幅0.71%，收于15,990.76

    美国股指期货：

  • 道指期货目前下跌59.72点，跌幅0.17%
  • 标普500指数期货目前上涨18.5点，涨幅0.12%
  • 纳斯达克100指数期货目前上涨22.5点，涨幅0.5%

    上周五晚些时候，恒大宣布因债权人要求偿还约2.6亿美元债务，不确定公司今天能否支付8250万美元债利息。由于30天宽限期即将结束，恒大很可能会拖欠这笔债务。该股目前交投于1.97港元附近，看来即将挑战2010年5月创下的1.83港元历史低点。

     

    美国期货反弹

    随着隔夜市场情绪改善，美股期货市场、石油市场、澳元和纽元悉数上涨，VIX指数走低。目前尚不清楚这仅仅是上周五走势的回调，还是投资者真的开始情绪转好。但亚盘时段并未全面渗透这一基调，中国股市领涨，但香港股市跌幅超过1%。交易员在中国政府将下调存款准备金率的预期中看涨中国股市，而其他地方股市则表现乏力，延续上周五美股市场颓势。

     

    澳元交易重回0.70之上

    交易员在上周暴跌后重新调整头寸，澳元成为隔夜最坚挺货币。澳元/美元已经回到0.70上方，但也就高出了一点点。上周五是货币对5月以来最看跌的一个交易日，汇价收盘下穿该关键水平，而美联储和澳洲联储之间的政策分歧同样支持澳元走弱。

     

    美元/瑞郎正试图在日线图构筑看涨吞没K线并重回 200天均线之上。这可能是明天需重点关注的货币对，若日线图收于0.9222之上，将同时拿下月枢纽点并发出潜在波段低点成形警告。

     

    英镑/澳元在周四上穿1.8695后触及1.8870目标。鉴于汇价完全受制于二号阻力枢纽且现正交投走低，在新机会到来前，我们乐于场外观望。

     

    富时100指数探入7200附近

    上周五，富时100指数当天收于月枢纽下方一条看跌pinbar，50天均线充当阻力位。若失守周五低点则可能已构筑临时顶部，后市或再度探向7000。有趣的是，期货市场指向开盘上行，但我们希望看到日收盘于7200之上才能巩固看涨信心。在此之前，我们更倾向于在周五区间小幅反弹后推低或等待价格下破低点。

     

    富时350指数2021年12月3日收盘情况：4078.56 (-0.10%)

  • 161只个股（占比45.87%)上涨，174只个股（占比49.57%)下跌
  • 4只个股升至52周新高，7只跌至新低
  • 48.43%的个股收上其200天均线
  • 45.58%的个股收上其50天均线
  • 9.97%的个股收上其20天均线

    涨幅居前的个股：

  • + 3.20%-Vivo Energy PLC (VVO.L)
  • + 2.71%-AJ Bell PLC (AJBA.L)
  • + 2.56%-TBC Bank Group PLC (TBCG.L)

    跌幅居前的个股:

  • §-6.43%-John Wood Group PLC (WG.L)
  • §-5.56%-Future PLC (FUTR.L)
  • §-4.56%-Discoverie Group PLC (DSCV.L)

后市展望 (格林威治时间)

 

 

 

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