欧洲市场开盘：中国PMI超预期，股市于非农揭晓前走高

在今天非农就业数据发布前，市场氛围乐观，股指期货和商品价格隔夜上涨。因此，多头最好能看到靓丽非农落实，这样才能避免市场失望情绪涌现。

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2021/5/7 10:59:00
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亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX 200指数上涨22.1点(+0.31%)，目前交投于7083.80点
  • 日本日经225指数上涨62.08点(+0.21%)，目前交投于29053.67点
  • 香港恒生指数上涨143.58点(+0.5%)，目前交投于28781.04点

英国和欧洲：

  • 英国富时100指数期货上涨39点(+0.55%)，现货市场目前预计开于7115.17点
  • 欧洲斯托克50指数期货上涨28点(+0.71%)，现货市场目前预计开于4027.44点
  • 德国DAX指数期货上涨88点(+0.58%)，现货市场目前预计开于15284.74点

美国周四收盘情况

  • 道琼斯工业指数上涨318.19点(+0.93%)，收于34548.53点
  • 标准普尔500指数上涨34.03点(+0.816539%)，收于4201.62点
  • 纳斯达克100指数上涨110.361点(+0.82%)，收于13613.73点

非农发布前，全球股指仍表现坚挺

财新中国服务业PMI超出预期，升至56.3，报于4个月来最快增速。今天非农发布前的积极基调进一步巩固，市场预计非农就业将再创强劲增长。不过，只有届时数据达成预期才能避免失望情绪，因此，若就业增长和/或工资增长不及预期，我们可能看到因市场情绪逆转导致的震荡走势。

富时100指数本周有望收于看涨外包线。股指昨天收于高点，交投于距7131阻力位不到一日波幅区间的位置。若今天站上7131阻力位，可能引发获利了结行情。

富时350指数：市场内部数据


富时350指数2021年5月6日：7076.17 (0.52%)

  • 228只 (65.33%)股票上涨，118 只(33.81%)股票下跌
  • 30只股票触及52周新高，5只探入新低
  • 85.67%的股票收于200日均线之上
  • 24.07%的股票收于20日均线之上

涨幅居前

  • + 19.6% - John Laing Group PLC(JLG.L) 
  • + 14.2 - Morgan Advanced Materials PLC(MGAMM.L) 
  • + 6.24% - Fresnillo PLC(FRES.L) 

跌幅居前

  • -6.92% - Trainline PLC(TRNT.L) 
  • -4.31% - Baillie Gifford US Growth Trust PLC(USAB.L) 
  • -4.00% - Admiral Group PLC(ADML.L) 

外汇：非农待发，聚焦美元

正如非农发布前的常态，汇市正于狭窄区间内交投。美元成为主角，非农报告往往会引发美元货币对不同反应。若美元今天走高，美元/日元将成为我们的做多首选。若非农拉低美元，将尤为利好其对手货币欧元和瑞郎。

美元/瑞郎昨日小幅收于其200日指数均线下方。尽管我们更看好上破，但日线图趋势结构在0.9164下方仍坚定看跌。下个支撑位接近0.9045，若失守，则为探向0.9000扫清道路。

欧元/美元上涨0.47%并确认升穿看涨楔形后，现正徘徊于昨日高点附近。周三，1.2000附近构筑小型十字线，与此同时，美元指数于91.40遇阻。现在两种资产都受制于关键水平，我们正在等待动能持续。若非农整体强劲（就业和薪资增长上行），欧元/美元很可能回落。但鉴于欧洲一系列新发数据向好，我们怀疑欧元/美元在交投重回1.1984低点下方之前，可能再度测试1.2150目标。

转向小时图：

  • 我们今天在1.2035/42支撑区域上方看涨(100小时指数均线，日线图中枢位和波段低点)
  • 若拿下今日高点，看涨继续，若低波动性下回调并形成见顶形态，我们仍会考虑支撑区上方做多。
  • 目标为汇价攻向1.2093/1.2000阻力区域。

金属价格上涨

铜期货持续走高，隔夜触及2011年2月高点。该工业金属自4美元附近低点以来已上涨逾16%，至少迄今尚未发出任何力竭信号。显然，美元将成为今天非农前后的一个重要因素，但就目前来看，如果美元继续下跌，我们没理由认为铜价不会上穿4.70。当然，如果美元走强，导致铜期货在关键阻力下方构筑看跌锤子线，铜价下周初可能推低。

黄金在确认拿下1800后隔夜将涨势延伸至1820。1800上方仍持看涨偏好，1676双底以来预测目标在1835。

经济数据日程 (英国夏令时)


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