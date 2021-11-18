欧元/瑞郎有大跌的可能性- 嘉盛集团官网

那一天是2015年1月15日，当时我正坐在办公桌前做交易。我记得那个时段相当安静，欧元/瑞郎尤其平静，它静静地交投于1.2000，已经数年没有打破这个水平了。瑞士央行曾告诉市场，1.2000是欧元/瑞郎的底线，央行会在该位买入欧元予以支持。所以，一旦价格跌至1.2000，接下来唯一的方向是向上。

突然之间我面前所有的屏幕闪烁着，电话响个不停。瑞士央行放弃欧元/瑞郎的挂钩政策了！欧元/瑞郎仿佛决堤了一样，无情地冲垮在1.2000建立的、毫无防护的大型多头多寸，自1.2000跌至0.8一线。无人确切地知道底在哪里，不同的经纪商给出不同的答案。因为外汇是去中心化的交易，每个经纪商的“底部”都有勇敢的多头冲进去接盘。为了便于阐述，我们选用Tradingview图表上的0.86228为低点。欧元/瑞郎当天反弹并收于0.9750附近，但伤害已然形成，交易者、基金和经纪商损失惨重，有些因为无法应对追加保证金的要求而被迫离场。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/瑞郎缓慢但坚定地上涨并在2018年年中测试了1.2000，只是后来屈服于抛压再次走弱。然后就来到了今天。该货币对目前落在2020年5月的最新低点构成的水平支撑位1.0505附近，如果失守，可能跌至2015年7月以来最低点。第一支撑位在下图4小时图上的1.0440附近，但如果攻克，下一支撑位在遥远的1.0334附近，那是2020年5月低点到2021年3月4日高点行情的127.2%扩展位。该位之下不远处就是2015年6月以来水平支撑位1.0314，然后是2015年1月15日低点（基于Tradingview的低点）到2018年年中高点行情的50%回档位，也在1.0314附近，再接着就是遥远的1.0236附近，那是2015年4月低点。请注意，RSI正与价格（正落在支撑位）背离，表明欧元/瑞郎或蓄势准备反弹。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/瑞郎4小时图自从在9月19日形成高点以来一直在下降通道内有序走弱，第一支撑位在该通道的下发趋势线，即1.0440附近（如上所述），阻力位在通道的上轨趋势线，即1.0545附近、水平阻力位1.0602、1.0637和1.0698。200天均线就在上方不远处的1.07133。

来源: Tradingview, Stone X

欧元/瑞郎在2015年1月15日的数秒内瞬间暴跌近1400点子之后，距今已经过去了很长时间，现在看起来可能准备再次下跌，至2015年6月以来最低点。但这次的下跌很可能跌幅、跌速都无法和那致命的一天相提并论。不过，下跌175点子，至1.0334的可能性无疑值得警惕。

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