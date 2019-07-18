股市一览 - 标普500或已中期见顶，亚洲股市受惊

欧洲股市开盘前，亚洲股市跟随隔夜走弱的美国股市下行。

作者： 
2019/7/18 11:30:00
作者： 

股市概览[截至18/07/2019 0430 GMT]

  • 欧洲股市开盘前，亚洲股市跟随隔夜走弱的美国股市下行。截至今天亚洲中盘表现最差的是日经225指数，跌幅1.92%，失守关键中期支撑21500点，也破坏了自2019年6月4日以来的中期上涨趋势。
  • 引发日经225指数持续走弱的是表现不佳的日本贸易数据，6月日本出口同比连续第7个月下行，降至-6.7%，低于市场普遍预期的-5.6%。其次，美元/日元跌破关键短线技术支撑107.80，日元短线强势得以进一步巩固。
  • 美国股市7月17日收盘后揭晓的Netflix（高风险 “FAANG”公司之一）财报收益疲弱，风险资产整体人气受创。E-迷你标普期货今天亚洲时段继续下跌0.46%，创下当前日内低点2974；标普500指数现货市场昨天（7月17日）收于2984。
  • 总体来看，标普500指数很可能已经形成一个中期高点，正如我们715日（周一）发布的《每周展望报告》所强调的，该指数目前正在构筑一个跌幅10%15%之间的潜在下修阶段。尽管如此，目前ASX 200指数和恒指守住各自6590和28000支撑上方，但支持指数将继续推高上行的理由并不充分。
  • 欧洲股指CFD期货也在扩大昨天欧洲市场收盘时跌幅。德国DAX指数和富时100指数分别下跌了0.84%和0.40%。德国DAX指数跌破12200，或进一步探向1900/800。

重点公司事件


宏观经济数据日程

*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。



相关主题：

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。