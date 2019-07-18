股市一览 - 标普500或已中期见顶，亚洲股市受惊

股市概览[截至18/07/2019 0430 GMT]
股市概览[截至18/07/2019 0430 GMT]
- 欧洲股市开盘前，亚洲股市跟随隔夜走弱的美国股市下行。截至今天亚洲中盘表现最差的是日经225指数，跌幅1.92%，失守关键中期支撑21500点，也破坏了自2019年6月4日以来的中期上涨趋势。
- 引发日经225指数持续走弱的是表现不佳的日本贸易数据，6月日本出口同比连续第7个月下行，降至-6.7%，低于市场普遍预期的-5.6%。其次，美元/日元跌破关键短线技术支撑107.80，日元短线强势得以进一步巩固。
- 美国股市7月17日收盘后揭晓的Netflix（高风险 “FAANG”公司之一）财报收益疲弱，风险资产整体人气受创。E-迷你标普期货今天亚洲时段继续下跌0.46%，创下当前日内低点2974；标普500指数现货市场昨天（7月17日）收于2984。
- 总体来看，标普500指数很可能已经形成一个中期高点，正如我们7月15日（周一）发布的《每周展望报告》所强调的，该指数目前正在构筑一个跌幅10%至15%之间的潜在下修阶段。尽管如此，目前ASX 200指数和恒指守住各自6590和28000支撑上方，但支持指数将继续推高上行的理由并不充分。
- 欧洲股指CFD期货也在扩大昨天欧洲市场收盘时跌幅。德国DAX指数和富时100指数分别下跌了0.84%和0.40%。德国DAX指数跌破12200，或进一步探向1900/800。
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*数据来自 Refinitiv。股指名称或并不反映可交易金融工具，并非每一地区都能提供所有市场交易。
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