亚洲股市一览：表现依然良好，标普500 E-mini站上3000

股市截至标准时间0415的概览
- 亚洲股市跟随美国股市的上涨行情，亚洲时段盘中大部分斩获一般的涨幅。标普500指数在7月11日开盘再度探入3000心理大关，后收高于2999。
- 中国A50以0.84%的涨幅占据亚洲股市涨幅榜榜首。我们在等待定于标准时间0700揭晓的中国6月贸易帐。据预测，中国6月出口年率下滑2%、进口年率增加8.3%、贸易盈余446.5亿美元。
- 新加坡二季度GDP预览估计值季率收缩3.4%，弱于预期的上涨0.1%，也是7年最大收缩幅度；年率上涨0.1%，也不及1.1%的预期值。新加坡股市未理会此负面经济数据，基准的STI守住关键的中线支撑位3320，以0.33%的涨幅保持韧性。所以，市场参与者现在预测新加坡央行在10月的政策公告将采用宽松政策。
- 标普E-mini期货反弹0.34%，站上心理价位/7月10日以来的小区间阻力3000/3006，盘中最高到3012。我们在以前的报告中曾重申，标普500的中线上涨趋势保持完好，后市有潜力扩大上涨，目标下个重要的中线阻力位3045。
- 欧洲股指差价合约涨幅一般，其中FTSE100与德国DAX双双上涨0.30%左右。7月5日以来，DAX连续5天收低，引起我们对其中线看涨情景的怀疑。本周，DAX以1.67%的跌幅，表现逊于下跌0.81%的Euro Stoxx 50。所以，要保持“看涨”，DAX周图需要收上12400。
宏观经济日历
*数据来自Refinitiv。股指的名称跟其是否可供交易没有关系，且并非所有的市场可以在所有地区被交易。
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