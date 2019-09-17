澳元/加元可能展开新的下跌，目标0.8995

澳元/加元可能展开新的下跌，目标0.8995

作者： 
2019/9/17 16:52:00
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澳元/加元中短线技术面前景



关键价位（1-3周）

中级阻力位: 0.9080

枢轴点 (关键阻力位): 0.9140

支撑位: 0.8995 & 0.8905

下个阻力位: 0.9330

后市趋势（1-3周）

受制于关键的中线水平阻力位0.9140看跌，后市可能展开新一轮下跌，目标0.8995、近期区间支撑0.8905（8月7/30日波段低点区域）。

另一方面，日图若收上0.9140可能令看跌情景落空之余延续8月7日以来的上修，上攻主阻力位0.9330（2018年11月至2019年8月主下跌趋势的50%回档位&2018年3月高点以来主下降通道的上轨）

要素

  • 最近自8月7日低点0.8869反弹256点子的行情止步于4月17日高点0.9615以来的中线下降通道的上轨。
  • 中线下降通道的阻力在0.9140，与一个斐波纳契群紧密融合，即4月17日高点至8月7日低点的中线下跌趋势的38.2%回档位，与8月7日低点到8月8日高点的1.382投射位，自8月30日低点投射出去。
  • 4小时图RSI指标继8月13日触及严重超买位后从一个重要阻力位向下突破，暗示澳元/加元重振中线下跌动能。

图表来自eSignal



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