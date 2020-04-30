欧洲央行宣布决策后DAX下跌





欧洲央行一如预期维持其基准利率在-0.5%不变。但即使欧元区经济一季度以有记录最快速度萎缩，欧洲央行也决定不扩展其债券购买计划。这点出乎市场意料，因为此前市场一直广泛预期欧洲央行将扩展其大流行病紧急购买计划（PEPP）。不过央行明显愿意在视为必要时扩大。欧洲央行增添多个流动性举措。比如，为了维持银行的借贷能力，欧洲央行表示，其将透一个规划好的项目以最低-1%的利率向银行出借资金。在行动了6周后，欧洲央行决定暂停脚步并进行评估。在此之前，美联储也于周三采取了类似的决策。最近几周各国央行密集推出政策，现在停下来进行分析也有情理之中。更多财政刺激拉加德也进一步施压欧洲各国政府采取更多行动。欧盟各国政府的反应太少、太晚。在数据显示，欧元区GDP萎缩3.8%之后数小时，拉加德再度呼吁各国政府推出更多刺激政策。拉加德警告，欧元区经济今年可能萎缩12%。所以，拉加德今后可能继续呼吁。DAX需要关注的价位德国DAX高开，现在几乎下跌3%。即使这样，看涨趋势保持完好。DAX继续交投于其上涨趋势线上方，如果失守趋势线所在的10710，后市可能承受更多下行压力。即时支撑位可见于昨天低点10797，然后是10710。即时阻力位可见于今天高点11342，然后是3月6日高点11530。