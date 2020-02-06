DAX可望提前创下历史新高

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/2/6 20:29:00
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Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

冒险情绪已回归市场。由于新型冠状病毒的担心减弱、美国数据指向美国经济增强，加上中国宣布将下调美国进口商品关税50%以符合最近签署的阶段1贸易协议的规定，德国股市周四上涨。

德意志银行股价创下14个月高点

德意志银行（Deutsche Bank）股价早盘飚升9%，创下14个月高点。在此之前，美国一大型资产管理公司大举增持该行股票。该公司即总部在美国洛杉矶的Capital Group，管理着1.3万亿英镑客户资金。在德意志银行公布全年业绩后仅一天，该公司即已增持3.1%的股份。这明显是对德意志银行的信任投票，后者正在全面转型当中，把更多的重点放在传统的商业银行业务，并且为阻止股价的长期下滑态势裁员1.8万人。

忽略了黯淡的工厂订单

投资者忽略了令人失望的德国数据，即制造业的衰落之势远未到终点。这个欧洲最大经济体的工厂订单12月月率意外下滑2.1%，远差于预期的-0.7%。新订单年率下滑8.7%，前值上涨6%。工厂订单预示未来产出，所以被视为关键指标。

一直有一些短暂的信号显示下滑筑底，但今天的数据明显并不支持。事实上，德国经济仍有值得考虑的关键风险，比如中国的疫情扰乱全球贸易、特朗普有意对欧洲进口产品征税以及在商业规划中解决气候变化的压力与日俱增。

需要关注的价位

交易员并不准备任由这些担心击落DAX。该德国股指上涨0.6%。继昨天站上50简单均线后，多头占据上风并且可望提前创下历史新高。

即时阻力位可见于今天高点13606，如果站于其上，后市可能先后测试1月24日高点13595和历史高点13640。

下档方面，今天低点13536构成即时支撑位，然后是50简单均线13288和2月4日低点13131。

DAX日图

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