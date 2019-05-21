外汇技术面趋势/关键价位日评（5月22日 周三）

较早前，英国首相梅宣布就英国脱欧协议举行新一轮议会投票，还提议就第二次公投投票，货币对自5月21日欧盘低点1.1140展开逾40点反弹，之后涨势于我们昨天报告强调的中级阻力1.1180告停（参见昨日文章）。

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2019/5/22 9:33:00
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欧元/美元仍重点关注阻力1.1200



  • 较早前，英国首相梅宣布就英国脱欧协议举行新一轮议会投票，还提议就第二次公投投票，货币对自5月21日欧盘低点1.1140展开逾40点反弹，之后涨势于我们昨天报告强调的中级阻力1.1180告停（参见昨日文章）。
  • 短线要素依旧消极。维持看跌，关键短线支点阻力1.1200，后市或下行并再度考验1.1120，跌破则打开进一步下行空间，目标下个短线支撑1.1060/1040（斐波拉契回档/扩展群）。
  • 反之，若小时图收于1.1200上方，看跌基调落空，后市或有修正反弹，攻向1.1245/1260（5月1日FOMC会议以来区间阻力）。


英镑/美元- 反弹于关键阻力1.2790告停


  • 较早前，英国首相梅宣布就英国脱欧协议举行新一轮议会投票，还提议就第二次公投投票，货币对反弹，之后涨势于我们昨天报告强调的短线阻力1.2790告停后转跌（创下日内高点1.2814）。维持看跌，关键短线阻力仍落在1.2790，后市或继续推低，目标1.2660（也是2019年1月3日低点至3月13日高点持续多月上行之76.4%回档位），下限设在1.2600（也是2016年10月7日低点以来主要上升区间支撑）。
  • 反之，若小时图收于1.2790上方，后市或启动修正反弹，攻向下个中级阻力1.2990（2019年5月3日/10日小波段低点区域，2019年3月13日高点以来下降通道上轨）。


美元/日元正展开修正反弹


  • 上破我们昨天报告强调的短线中性区域上限110.35。修正反弹情境起效，关键短线支撑现落在110.20（也是2019年5月15日低点以来小型上升趋势线），后市或进一步上扬，目标下个中级阻力110.95/111.10（2019年5月6日形成的跳空位置以及斐波拉契回档/扩展群）。
  • 但若110.20失守，小时图收于其下，或重拾看跌基调并走低，第一步再度考验2019年5月13日波段低点109.00。


澳元/美元继续进一步走低


  • 如期下行并再度考验上周五（5月18日）低点0.6865，回吐澳大利亚大选后全部涨幅。维持看跌，关键短线支点阻力调整至0.6935，后市或继续下跌，目标重要支撑0.6830，之后或面临修正反弹风险。
  • 反之，若小时图收于0.6945之上，看跌情境落空，转而启动修正反弹，攻向下个中级阻力0.7045（5月7日澳联储会议后成形）。

图表来自eSignal



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