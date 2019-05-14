外汇技术趋势/关键价位日评（周三）

EUR/USD – Further push down in progress

一如预期自我们在前一份报告中强调的关键短线水平阻力位1.1260逐步下跌。在今天亚洲时段早盘，欧元/美元考验了1.1200的下跌触发位（4月26日低点以来的小级别上升支撑位）后横盘整理。有意思的是，小时图RSI对应的上升支撑位已告破，暗示欧元/美元重拾短线下跌动能。

继续看跌，关键短线水平阻力位仍在1.1260，并且小时图收于1.1200下方的话，巩固潜在下跌，后市第一步回踩1.1120。但若小时图收上1.1260，前述看跌情境落空之下扩大上修，目标关键的中线阻力位1.1320。

英镑/美元 – 正在区间扩大下跌





继续下跌，昨天（5月14日）美国时段收出一个下降的收盘价1.2908。 继续看跌并调整关键的短线水平阻力位到 1.2985 （5月03/09日前小波段低点区域）， 后市可能扩大跌势，下探 4 月 25 日低点 1.2879 后下看 1.2800 （下降通道的下轨&斐波纳契回档/扩展群）。

（5月03/09日前小波段低点区域）， （下降通道的下轨&斐波纳契回档/扩展群）。 但若小时图收上1.2985，上述看跌基调落空之下逼空上攻下个中级阻力位1.3190。









美元/日元 – 横盘，伴随上修风险





小幅上涨并挑战关键的短线水平阻力位109.65后陷入横盘。 现在要素复杂，交投于 109.75-109.30 之间我们的看法转向中立。 如果小时图收上109.75，打开上修空间，上攻110.20（5月8日小波段高点区域&斐波纳契回档/扩展群）。

如果小时图收上109.75，打开上修空间，上攻110.20（5月8日小波段高点区域&斐波纳契回档/扩展群）。 但若小时图收于109.30下方，重振看跌基调，后市可能有余力下看主支撑位108.65（也是2016年6月低点以来的主上升区间的支撑位）。

澳元/美元 – 正在扩大下跌





在弱于预期的一季度澳大利亚薪资数据和4月份中国社会消费品零售总额与工业增加值的推动下，澳元/美元扩大预期中的跌势。 下跌暂时还没有势竭的信号，我们继续看跌并调整关键的短线水平阻力位到 0.6965 （1月3日低点以来前中线区间的支撑&4月17日高点以来小级别下降通道的上轨） ，后市可能扩大跌势，目标 0.6910 和 0.6880 。

（1月3日低点以来前中线区间的支撑&4月17日高点以来小级别下降通道的上轨） 但若小时图收上0.6990，上述看跌基调落空之下转而逼空上攻5月7日澳洲联储会后形成的小区间的阻力0.7045。

图表来自eSignal

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