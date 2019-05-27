外汇技术趋势/关键价位日评（周二）

欧元/美元 – 区间内上涨
- 该货币对5月23日测试1.1120后开始于一个小级别横盘区间内交投。关键的短线水平支撑位将在1.1120（小时图随机指标已经下降并且距离严重超卖仍有空间），后市可能展开新的上涨，目标1.1245/1260 (最近的FOMC会后波段高点区域&2018年9月24日以来中线下降阻力位)。
- 但若小时图收上1.1120，后市重启下跌推动浪，目标下个近期支撑位1.1060/1040 (斐波纳契回档/扩展群)。
英镑/美元 – 潜在上修的第二轮
- 我们在前一份报告中强调了1.2600上方上修的风险，此货币对也一如预期反弹并触及第一个目标阻力位1.2720（5月24日美国时段最高到1.2733）。
- 继续看涨，关键的短线水平支撑位在1.2600，后市可能展开新的上修，目标下个中级阻力位1.2785 (也是5月3日以来小级别下降通道的上轨)。
- 但若小时图收于1.2600下方，后市重启下跌行情，目标主支撑位1.2545/2530 (也是2016年10月7日低点以来主上升区间的支撑)。
美元/日元 – 继续下跌
- 一如预期小幅下跌并且在5月24日创下3天低点109.27。受制于调整后的关键短线水平阻力位109.95 (5月21日高点到5月24日低点的50%回档位)维持看跌，后市可能扩大跌势，回踩109.00后剑指主支撑位108.50。
- 但若小时图收上109.95，上述看跌情境落空之下转而逼空上攻阻力位110.95/111.10（5月5日形成的跳空下挫缺口&斐波纳契回档/扩展群）。
澳元/美元 – 在0.6900上方上修
- 5月24日站上短线水平阻力位0.6910令看跌情境落空。此外，该货币对上周周线收出看涨“十字孕线”并上破4月17日高点以来下降趋势线阻力。
- 转回看涨，关键的短线水平支撑位在0.6900，后市可能扩大上修，目标下个中级阻力位0.6985。
- 但若小时图收于0.6900下方，后市重启下跌并回踩0.6860。
图表来自eSignal
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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