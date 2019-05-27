外汇技术趋势/关键价位日评（周二）

欧元/美元 – 区间内上涨

作者： 
2019/5/28 9:04:00
作者： 

欧元/美元 – 区间内上涨



  • 该货币对5月23日测试1.1120后开始于一个小级别横盘区间内交投。关键的短线水平支撑位将在1.1120（小时图随机指标已经下降并且距离严重超卖仍有空间），后市可能展开新的上涨，目标1.1245/1260 (最近的FOMC会后波段高点区域&2018年9月24日以来中线下降阻力位)。
  • 但若小时图收上1.1120，后市重启下跌推动浪，目标下个近期支撑位1.1060/1040 (斐波纳契回档/扩展群)。

英镑/美元 – 潜在上修的第二轮



  • 我们在前一份报告中强调了1.2600上方上修的风险，此货币对也一如预期反弹并触及第一个目标阻力位1.2720（5月24日美国时段最高到1.2733）。
  • 继续看涨，关键的短线水平支撑位在1.2600，后市可能展开新的上修，目标下个中级阻力位1.2785 (也是5月3日以来小级别下降通道的上轨)。
  • 但若小时图收于1.2600下方，后市重启下跌行情，目标主支撑位1.2545/2530 (也是2016年10月7日低点以来主上升区间的支撑)。

美元/日元 – 继续下跌



  • 一如预期小幅下跌并且在5月24日创下3天低点109.27。受制于调整后的关键短线水平阻力位109.95 (5月21日高点到5月24日低点的50%回档位)维持看跌，后市可能扩大跌势，回踩109.00后剑指主支撑位108.50
  • 但若小时图收上109.95，上述看跌情境落空之下转而逼空上攻阻力位110.95/111.10（5月5日形成的跳空下挫缺口&斐波纳契回档/扩展群）。

澳元/美元 – 在0.6900上方上修



  • 5月24日站上短线水平阻力位0.6910令看跌情境落空。此外，该货币对上周周线收出看涨“十字孕线”并上破4月17日高点以来下降趋势线阻力。
  • 转回看涨，关键的短线水平支撑位在0.6900，后市可能扩大上修，目标下个中级阻力位0.6985
  • 但若小时图收于0.6900下方，后市重启下跌并回踩0.6860。

图表来自eSignal


相关主题： 外汇 EUR 英镑 美元

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。