外汇技术趋势/关键价位日评（周四）

欧元/美元 – 正在扩大潜在跌势中

作者： 
2019/5/16 10:06:00
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欧元/美元 – 正在扩大潜在跌势中



  • 短线要素没有重大变化，自昨天欧洲时段低点1.1175以来的反弹止步于4月26日低点以来前小级别上升支撑位构成的回档阻力1.1225。继续看跌，关键的短线水平阻力位仍落在1.1260，后市可能展开新的下跌，去回踩1.1120。
  • 但若小时图收上1.1260，上述看跌情境落空之下扩大上修，目标关键的中线阻力位1.1320。

英镑/美元 – 潜在残余下跌进行中



  • 一如预期继续下跌并且击穿了我们在前一份报告中强调的第一个支撑目标1.2870。继续看跌，并且因为小时图随机指标自超卖区域小幅上升且距严重超买位仍有空间，所以我们预计英镑/美元先展开小级别反弹。调整关键的短线水平阻力位到1.2940（也是5月3日高点以来小级别下降趋势线），后市可能展开新一轮潜在跌势，目标先后指向1.2800和1.2750，然后盘整风险到来。
  • 但若小时图收上1.2940，上述残余下跌情境落空之下启动新一轮上修序列，目标下个中级阻力位1.3190。

美元/日元 – 109.75仍是需要关注的关键阻力位



  • 自昨天美国时段低点109.13以来的反弹已止步于109.75下方不远处，那是我们在前一份报告中强调的短线中性区域的上轨。有意思的是，美元/日元自5月10日以来已经开始走出一个小级别“扩张楔形”形态，表明眼下有更多潜在下跌动能。
  • 转回看跌，关键的短线水平阻力位在109.75，后市可能扩大跌势，目标108.95和108.65主支撑位（也是2016年6月低点以来主要上升区间的支撑位）。但若小时图收上109.75，打开上修空间，目标110.20（5月8日小波段高点区域&斐波纳契回档/扩展群）。

澳元/美元 – 跌势没有明显的势竭信号


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  • 一如预期继续下跌并且在今天亚洲时段受澳洲就业数据影响到达第一个目标支撑位0.6910。4月数据显示复杂的画面，其中失业率小幅上升到5.2%（高于5.1%的预期值），与此同时就业参与率微升至65.8%（高于预期的65.7%）。
  • 下跌势头没有明显的衰竭信号。继续看跌，关键的短线水平阻力位在0.6965，后市可能展开新一轮跌势，下探0.6880，并且如果下破此位，下看主支撑位0.6830（4月17日高点以来小级别下降通道的下轨、斐波纳契扩展、2016年1月15日波段低点区域）。
  • 但若小时图收上0.6990，上述看跌基调落空之下逼空上攻5月7日澳洲联储会后形成的0.7045区间阻力。

图表来自 eSignal





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