外汇技术趋势/关键价位日评（周一）

欧元/美元 – 1.1260仍是需要关注的关键阻力位
- 小幅上扬但继续受制于我们在前一份报告中强调的关键的短线水平阻力位1.260（单击此处简单回顾）。因为小时图RSI已于5月10日在超买区域发出看跌背离信号，所以短线动能已转向看跌。有意思的是，在FOMC会后的4月30日/5月1日的小时图已出现了这样的信号，后来汇价暴跌130点子。
- 继续看跌，1.1260仍是关键的短线水平阻力位，并且如果下破1.1200（4月26日低点以来小级别上升支撑位），巩固潜在下跌并且第一步先回踩1.1120。但若小时图收上1.1260，看跌情境落空之后后市扩大上修，剑指关键的中线阻力位1.1320。
英镑/美元 – 正在区间内继续展开潜在下跌
- 5月10日挑战1.3045中级阻力位后回落，伴随着小时图随机摆动指标在超买区域发出看跌背离信号。我们的看法没有变化，继续看跌，关键的短线水平阻力位还在1.3090，后市可能扩大潜在跌势，回踩4月25日低点1.2870再考验1.2800（下降通道的下轨&斐波纳契回档/扩展群）。
- 但若小时图收上1.3090，上述看跌基调落空，后市逼空上攻下个中级阻力位1.3190。
美元/日元 – 110.30仍是需要关注的关键阻力位
- 自从5月9日创下低点109.45，美元/日元就在60点子的区间内横盘，并开始在110.00中级阻力位下方构筑“旗形”区间收缩盘整形态。我们的看法没有改变，继续看跌并且关键的短线水平阻力位仍在110.30，并且如果下破109.45，巩固更多潜在跌势，第一个目标在下个近期支撑位108.95（斐波纳契扩展群&1月31日波段低点区域）。
- 但若小时图收上110.30，上述看跌情境落空之下转而上攻下个中级阻力位111.00/111.10（5月6日跳空下跌缺口、1月3日闪崩波段低点以来前上升支撑位构成的回档阻力&4月24日高点以来下降趋势线）。
澳元/美元 – 可能向下突破
- 自从5月6日回踩中线区间支撑位0.6980/6960以来，澳元/美元形成了看跌“下降三角形”形态，伴随着中级阻力位在0.7000。我们的看法没有改变，继续看跌，并且短线水平阻力位仍在0.7045（也是澳洲联储会后形成的波动高点），并且四小时图若收于0.6960下方，则巩固下破其中线区间支撑位的走势，后市下看下个近期支撑位0.6910和0.6880。
- 但若小时图收上0.7045，看跌基调落空之下转而逼空回踩关键的中线阻力位0.7110。
图表来自 eSignal
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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