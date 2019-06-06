外汇技术面趋势/关键价位日评（6月7日 周五）

欧元/美元 – 仍重点留意关键阻力1.1320
欧元/美元 – 仍重点留意关键阻力1.1320
- 昨天（2019年6月7日）欧央行会议后（ 欧央行货币政策立场鸽派以于不确定性升温环境中支持欧元区经济，另外，降息及重启QE前景升温），货币对一开始交投下行，考验下行触发位1.1215后反弹攻向关键短线支点阻力1.1320。
- 观点不变，关键短线阻力仍落在我们昨天报告强调的1.1320，若下破1.1215或面临新一轮下行，探向1.1160，然后1.1120（2019年4月26日以来区间支撑）。
- 反之，若小时图收于1.1320之上，看跌基调落空，后市或进一步逼空上行，攻向关键中期阻力1.1420（也是2018年2月15日以来主要下降趋势线，2019年3月20日波段高点区域）。
英镑/美元 –阻力下方横盘
- 关键技术面要素无重大变化，昨天（6月6日）美盘收于日图陀螺K线形态。关键短线支点阻力1.2785下方位置看跌，后市或进一步下行，探向1.2605，然后看向主要支撑目标1.2545/30（也是2016年10月7日低点以来主要上升区间支撑）。
- 反之，但若小时图收于1.2890之上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向关键中期阻力1.2890（也是2019年3月13日以来下降趋势线）。
美元/日元 –关键阻力下方显露看跌盘整形态
- 货币对自2019年6月4日低点107.80以来，过去三天中横盘交投并在关键短线支点阻力108.65下方形成小型熊旗下降区间形态。108.65下方维持看跌，后市或有新一轮下行，再度考验107.80，然后看向下个短线目标107.30/10（斐波拉契扩展水平）。
- 反之，若小时图收于108.65之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，再度考验109.60/90（也是封顶此前反弹之2019年4月24日高点以来下降趋势线阻力）。
澳元/美元 –仍重点留意关键阻力0.7010
- 技术面要素无重大变化。关键短线支点阻力0.7010下方维持看跌，下破0.6935则巩固潜在推低，或探向区间支撑0.6860。
- 反之，若小时图收于0.7010之上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向关键中期阻力0.7065/85。
图表来自：from eSignal
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五月 22, 2023 01:33 上午
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