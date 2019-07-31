外汇技术面趋势/关键价位日评（7月31日 周三）

欧元/美元 - 下跌趋势内部横盘
欧元/美元 - 下跌趋势内部横盘
- 货币对继续于2019年7月25日以来小型“对称三角”区间形态内部横盘交投。对关键短线支点阻力1.1200下方反弹维持看跌，后市或进一步推低，目标下个短线支撑1.1060。
- 但若拿下1.1200且小时图收于其上，看跌基调落空，后市或继续修正反弹，攻向关键中期阻力1.1280（靠近2019年1月10月高点以来下降阻力）。
英镑/美元 – 或有小型修正反弹
- 货币对已展开预期中的残余推低，几乎触及下行目标/支撑1.2100；创下1.2117低点后横盘交投。
- 小时图随机震荡指标已退出极端超卖区域，结合艾略特波浪/分形分析，小型上修概率攀升。关键支点支撑1.2100上方转向看涨，后市或反弹攻向1.2270，上限设在2019年3月13日高点以来中期看跌趋势内部中级阻力1.2320。
- 但若小时图收于1.2100之下，修正反弹情境落空，后市或继续下行，目标随后看向1.2000/1915（斐波拉契扩展群，2016年10月低点）。
- 关键短线要素无重大变化；对关键中期阻力109.00/109.20下方反弹维持看跌，后市或下行，目标首先看向下个短线支撑108.00。
- 但若日图收于109.20之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，攻向109.40/60（2019年5月30日波段高点区域）。
- 货币对已下跌考验我们上份报告强调的短线中性区域下限0.6880；汇价于今天亚盘创下当前盘中低点0.6860后反弹，小时图收盘重回0.6880上方。
- 尽管价格小幅低点降低，小时图RSI震荡指标却于超卖水平继续构筑看涨背离信号。这些情况表明近期下行动能已开始减弱。短线支点支撑0.6860上方转向看涨，后市或在2018年12月3日高点以来主要下跌趋势内部展开小型修正反弹，目标0.6915，然后是0.6945。
- 反之，若0.6860失守，后市或继续走低，探向0.6830（也是2016年1月波段低点区域）。
图表来自： eSignal
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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