英镑/美元 – 可能在中线上涨趋势中启动新一轮下跌
- 英镑/美元于2019年12月23日构筑1.2903低点后展开预期中的小级别反弹，而且到达目标阻力1.3215，在12月31日创下1.3284高点（单击此处简单回顾）。
- 值得关注的是，近期360点子的反弹再度恰好止步于重要的中线阻力区域1.3300/3420，那也是2019年12月13日高点1.3515到12月23日低点1.2903的61.8%回档位（请看日图）。此外，日图RSI同样已自超买区域和一个对应的阻力位回调。
- 所以，英镑/美元现在可能启动新一轮小级别下跌行情，水平阻力位在1.3300（由于小时图RSI超卖，在此处可能首先展开潜在回升），后市目标为短线支撑位1.3010和1.2920。
- 另一方面，小时图如果收上1.3300，后市可能逆转下跌情境，转而逼空回踩2019年12月13日波段高点1.3515。
欧元/美元 – 正处于中线上涨中
- 欧元/美元自2019年10月18日以来的中线区间形态以及2018年9月24日波段高点以来的主下降阻力向上突破。
- 守住水平支撑位1.1115转向看涨，后市可能上涨并回踩2019年12月31日的波段高点1.2390，然后剑指中级阻力位1.1285 (小级别上升通道的阻力&斐波纳契回档/扩展群)。
- 但若小时图收于1.1115下方，上述看跌情境落空之余可能扩大下跌，目标中线支撑位1.1060/1040。
美元/日元 – 空头在109.70/110.50下方立足
- 美元/日元在2019年最后一周展开了预期中的下滑并且触及我们在前一份报告中强调的下行目标103.30。
- 要素保持看跌；继续看跌，调整短线水平阻力位到108.95，后市可能延续下跌，目标短线支撑位107.90和107.60。
- 但若小时图收上108.95，上述看跌情境落空之余上涨并回踩109.70区间阻力。
澳元/美元 – 可能扩大上行
- 澳元/美元站上我们在前一份报告中强调的中性区间的上轨0.6930，这至少确认了小级别/短线上涨序列。
- 守住短线水平支撑位0.6930转向看涨，后市可能上涨并回踩近期波段高点0.7030（2019年12月31日创下）后剑指下个中级阻力位0.7060/7080。
- 但若小时图收于0.6930下方，上述看涨基调落空之余可能扩大下跌，目标中线支撑位0.6835。
图表来自eSignal
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五月 22, 2023 01:33 上午
一月 3, 2023 08:27 上午
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