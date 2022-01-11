美国CPI前瞻：会达到7%吗？ - 嘉盛集团官网

美国将于周三公布12月消费者物价指数（CPI），表面年率料创下40年最高点7.0%（一些预测值比这更高）。11月CPI年率为6.8%。12月剔除食品与能源的核心CPI年率料为5.4%，前值为4.9%。

从住房到汽车再到家用电器，最近所有东西的价格都在不断攀升。美联储增加货币供应并降息以助企业与家庭度过疫情困境之举已然变成一场消费狂欢，这也是必然的结果。公司和消费者得到了更多的钱，也就有了更多的需求，企业自然顺势提价。需求的增加等于通胀的上涨。

但需求增加并不是通胀飚升的唯一原因。疫情影响之下各供应链上的工厂纷纷关闭停产（持续时间不等），现在需求增加了，处于供应链上的每个人都无法得到生产产品所需的充足供应。供应减少等于通胀上升。

通胀的上升导致把通胀目标设置为2%的美联储压力重重。直到鲍威尔上一次作证，美联储都坚称近期高通胀是过渡性的。但美联储已改变口风，在2021年12月15日的上次FOMC会议上将债券购买计划的结束时间从6月提前到3月，而且点阵图将2022年预计加息1次修改为预计加息3次。市场目前因此计入年内加息4次。受强硬美联储立场的影响，10年期美债收益率达到疫情爆发前的2020年1月以来最高点1.808%。

英镑/美元12月15日从1.3250附近向上打破下降楔形，一周后回撤并考验该形态上轨趋势线所在的1.3200附近，守住该支撑位后一飞冲天，一个月内上涨400点子，完全收复楔形失地，最高摸至1.3603。英镑/美元目前徘徊于2021年10月28日高点到2021年12月8日低点行情的61.8%回档位，即1.3565附近。

来源: Tradingview, Stone X

如果CPI高于预期，英镑/美元涨幅可能有所回吐，后市下看良好水平支撑位1.3375。如果CPI低于7%，英镑/美元可能继续上涨，上看1.3711阻力。

市场预期定于周三发布的CPI上涨7%，创下40年最高点。美联储期待通胀率不要那么高。通胀率如果触顶，美联储可以得到喘息空间，从容施行债券购买减码与/或加息政策。

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