澳大利亚疫情出现“好消息”，可望利多澳元/美元？





澳大利亚总理在今天早上的简报中提到了“好消息”，那就是昨天澳大利亚只有四起新的新冠病例。按目前的下降速度，新冠病毒在澳大利亚可能很快消失。澳大利亚总理因此提出了可能在三周内放松对保持社交距离的限制措施。那些不依赖国际旅行并且希望恢复正常工作生活的人有望在5月14日解除限制。这距离联邦政府宣布现在总计达到2000亿美元/占GDP10%左右的刺激计划刚刚过去两个月。澳洲联储也在大致同期降息至0.25%并且启动量化宽松政策。这一切都是为了在持续半年的封锁期内向工人与经济提供支持。此外，澳大利亚财长今天表示，税务局已经批准了456,000份提前提取退休金的申请，平均每人的退休金为8000美元左右，总计38亿美元。接下来是我的观点。澳大利亚政府与澳洲联储推出了诸多延续到9月中旬的、旨在支持经济的刺激措施，而其中有些措施现在可能用不到了。如果事实如此，那么最容易“关闭”的刺激措施可能是澳洲联储的量化宽松计划。而这应利多澳元/美元。这可能于下个月发生。短期来看，澳元/美元继续受到风险情绪的驱动，正如过去48小时的走势。需要重点关注的价位中，支撑位落在0.6220/00、阻力在0.6450一线。突破这两个价位的任何一个，可能展开幅度为250点、或上或下的行情。请谨记，如果澳元/美元守住0.6220/00支撑位后上破/收上0.6450一线，可能暗示反弹上攻中线阻力位0.6670/0.6720。我们建议在后者区域沽出。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年4月23日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。