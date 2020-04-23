澳大利亚疫情出现“好消息”，可望利多澳元/美元？

澳大利亚总理在今天早上的简报中提到了“好消息”，那就是昨天澳大利亚只有四起新的新冠病例。

2020/4/23 11:40:00
澳大利亚总理在今天早上的简报中提到了“好消息”，那就是昨天澳大利亚只有四起新的新冠病例。按目前的下降速度，新冠病毒在澳大利亚可能很快消失。澳大利亚总理因此提出了可能在三周内放松对保持社交距离的限制措施。
那些不依赖国际旅行并且希望恢复正常工作生活的人有望在5月14日解除限制。
这距离联邦政府宣布现在总计达到2000亿美元/占GDP10%左右的刺激计划刚刚过去两个月。澳洲联储也在大致同期降息至0.25%并且启动量化宽松政策。这一切都是为了在持续半年的封锁期内向工人与经济提供支持。
此外，澳大利亚财长今天表示，税务局已经批准了456,000份提前提取退休金的申请，平均每人的退休金为8000美元左右，总计38亿美元。
接下来是我的观点。澳大利亚政府与澳洲联储推出了诸多延续到9月中旬的、旨在支持经济的刺激措施，而其中有些措施现在可能用不到了。如果事实如此，那么最容易“关闭”的刺激措施可能是澳洲联储的量化宽松计划。而这应利多澳元/美元。
这可能于下个月发生。短期来看，澳元/美元继续受到风险情绪的驱动，正如过去48小时的走势。需要重点关注的价位中，支撑位落在0.6220/00、阻力在0.6450一线。突破这两个价位的任何一个，可能展开幅度为250点、或上或下的行情。
请谨记，如果澳元/美元守住0.6220/00支撑位后上破/收上0.6450一线，可能暗示反弹上攻中线阻力位0.6670/0.6720。我们建议在后者区域沽出。

COVID-19 “good news” to help the AUDUSD?

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年4月23日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

相关主题： 外汇 外汇

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。