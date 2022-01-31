核心PCE高于预期，但ECI回落是否影响美联储政策？ - 嘉盛集团官网

美联储正在关注一个新因素：就业成本指数。

2022/1/31 13:46:00

被视为是美联储最爱的通胀衡量指标，即剔除食品和能源的核心PCE12月年率上升4.9%，高于4.8%的预期值，也高于4.7%的前值，创下19839月以来最高点。

但美联储目前在关注一个新因素：就业成本指数（ECI）。鲍威尔在周三FOMC会后召开的新闻发布会上提到了该指标。ECI指标展示雇员报酬与雇主总招工成本。美联储持续关注该指标，鲍威尔也指出，薪资的上涨正提升整体通胀。四季度ECI1%，预期值1.2%，前值1.3%。三季度ECI创下逾30年高点，所以四季度ECI可能安抚美联储。

20215月以来，欧元/美元一直有序下跌，形成下降通道。继20211124日假性下破通道至1.1186之后，该货币对又回到前述通道内。欧元/美元窄幅交投，直至112日假性上破该通道上轨，至1.1490附近。该货币对随后回到通道内且加速下滑，攻克11月以来低点1.1186，近期考验20203月以来支撑位1.1144附近。

 

 

来源:  Tradingview, Stone X

 

上档第一阻力落在前下破点1.1186，然后是水平阻力位1.1234，再往上在114日高点到128日低点行情的38.2%回档位，即1.1260附近。下档支撑充分，包括128日低点1.1121，与1124日低点到114日高点行情的127.2%扩展位1.1105相汇，以及通道下轨趋势线所在的1.1041附近和长期水平支撑位1.1020

 

 

来源:  Tradingview, Stone X

 

美联储高度关切通胀。美联储以前最爱的通胀衡量指标一直是核心PCE，其高于预期。最近则把注意力转向ECI，其好于预期。市场计入了3月加息。如果核心PCE开始下降，美联储3月之后是否稍稍控制加息进程？美联储表示将观察该数据，那么我们同样应该予以关注。

 

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