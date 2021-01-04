特斯拉股价能否延续2020年的辉煌？





2020年，多头将特斯拉股价推高逾750%。该电动汽车制造商2020年表现非凡，年尾纳入标普500指数更是助其在最后一个时段于700上方创下历史高点。基本面同样喜人。特斯拉报告，四季度车辆交付180,570，高于预期的174,000，年度交付量达到499,550，逼近Elon Musk的目标500,000。上述最新数字表明，即使身处全球汽车行业销量锐减的大环境，特斯拉依然不断壮大。不过，特斯拉股价看起来还是“高高在上”。2021年多头可以延续辉煌吗？特斯拉股价分析特斯拉股价早盘跃升逾5%，在744再创历史高点，之后略微回撤至730。特斯拉股价日图交投于其100和50天均线上方，而20天均线一直引导股价上涨，每次下探该均线都迅速得到逢低买盘的支撑。股价不断向上开拓版图，暂时没有任何反转向下的迹象。在20天均线失守之前，股价难言颓势。但我们要指出，RSI已触达71.96，高于表明超买的70价位。所以，股价可能先回踩20天均线才能斩获新的涨幅。守住550，股价继续看涨。空头可能等待下破500逆转当前涨势 – 下破500相较当前价位下跌30%强，这并不是不可能，只是目前看来可能性不高。较近的阻力位在今天高点744，然后是750和800整数关口。下档支撑位在12月30日高点695/700和整数位650，那是20天均线与水平阻力转化而来的支撑位（12月8日高点）相汇处。关于股票交易的更多信息，请单击此处。