英国央行会议前瞻：会连续第二次加息吗？ - 嘉盛集团官网

英国央行将于何时宣布利率决议？

英国央行定于周四（2月3日）中午12:00公布利率决议。

预期事项

英国央行在12月以8：1的投票比例宣布加息0.1%。英国央行刚在11月以7：2的投票比例宣布维持利率不变，所以12月的决策出乎市场意料。只是11月CPI年率升至5.1%明显令央行不安，而且央行也相信英国劳动力市场能够填补休假制度造成的空缺。

通胀自那以后继续上涨，12月创下1992年以来最高点5.4%，预计今后继续上涨。根据英国央行的说法，二季度初随着能源继续不断攀升，通胀率可能达到6%。而从俄乌当前紧张的地缘政治局势判断，能源价格不大可能很快回落。而且，英国央行行长在一次演讲中表示，今年企业在考虑上调物价与薪资，从而可能增加通胀压力。

与此同时，英国政府取消了抗疫B计划，Omicron对经济的影响可能短暂有限。

通胀预期的升温，携手疫情的缓解，可能推动英国央行周四再次加息，那将是连续第二次加息。CME英国央行观察工具显示，市场目前完全计入本周加息至0.5%。

但自上次会议以来，英国央行异常沉默。所以，2月加息仍非定数。而鉴于市场已完全计入加息前景，如果届时央行选择不加息，可能激起千层浪。

英国央行周四还将更新成长预测报告。央行会认为有必要将利率上调至远高于中性的水平以平抑通胀吗？市场目前的预期是，在5月加息至疫情前水平0.75%，到11月加息至1.25%。

英镑/美元后市展望

英镑/美元扩大上周低点1.3355以来的反弹势头，一度站上50天简单移动均线，后于1.3450遇阻。

多头要推动价格至上述阻力之上才能形成一个上抬的高点并扩大上行，而动力可能来自英国央行加息与强硬展望。

但长影线表明目前空头占据上风，结合RSI处于看跌区域，暗示价格可能扩大下行。

空头的第一目标可能是下破1.34整数关口，然后指向1.3355。如果自1.3355继续下跌，后市或先后跌至1.3320和1.33。

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