尽管通胀高企，墨西哥央行仅加息25个基点

通胀数据显示，10月CPI年率上涨6.24%

2021/11/15 18:19:00

通胀数据显示，10月CPI年率上涨6.24%

 

和预期一致，墨西哥央行将利率上调25个基点至5%，不过考虑到近期通胀数据，一些人曾希望加息50个基点。墨西哥央行在此前三次会议上加息25个基点。周二公布的通胀数据显示10月CPI年率上涨6.24%，高于9月6.18%和预期的6%，报于2017年12月以来最高水平。委员会很大程度上重申了9月30日声明，称尽管存在冲击，但预计通胀上升将是暂时的。不过他们也表示冲击可能会对价格成形过程和通胀预期构筑风险。因此，为了将通胀轨迹带到3%目标内，加息是必要的。

 

显然，一些交易员曾预计央行将加息50个基点，因此，在25个基点加息声明发布后，美元/墨西哥比索大幅冲高。汇价瞬间自20.4895上涨到20.6691，收复当天全部失地。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

日线图上，美元/墨西哥比索周二守住水平支撑，收于50天均线附近锤子线20.3162位置。随着美元在美国通胀数据公布后大幅走高，货币对周三飙升。美元/墨西哥比索在今天墨西哥央行声明发布前走低，暗示市场或已计入50个基点的加息预期。但此后汇价反弹，当天小幅收高于29.6660附近，上涨0.15%。过山车行情还在继续；但区间已在20.1194和20.9812之间建立。若升穿上轨，货币对或朝着3月8日高点21.6355迈进。若跌破区间，或回探始于19.7653的支撑区。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

并非只有美元/墨西哥比索遭遇抛售并在当天结束时行情逆转。欧元/墨西哥比索同样于声明发布前推低，之后引来买盘，收盘仅微跌0.11%，接近持平。货币对徘徊在50天均线23.6646附近。上方阻力位2020年4月23.8830附近长期下斜趋势线(红色)，20天均线23.9872，然后是11月3日高点24.2628。下方强劲支撑位在23.40和23.30附近趋势线。

 

来源：Tradingview, Stone X

 

墨西哥央行加息25个基点的决定令鹰派人士感到沮丧，比索也因此于当天早前上行后遭遇抛售。墨西哥央行声明出炉后，美元/墨西哥比索和欧元/墨西哥比索双双引来买盘，收盘接近持平。但在12月9日CPI揭晓前的这几周，墨西哥比索的命运可能掌握在对手货币手中。

 

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