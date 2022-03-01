﻿

澳第四季度GDP待发，澳元/美元仍走势坚挺

隔夜汇市避险需求带来了日元和瑞郎的优异表现。尽管澳元属于风险货币，但澳元/美元表现也不差，收盘上涨0.5%，报0.7265。

2022/3/1 17:19:00

正如上周所指出的，澳元/美元已(暂时)摆脱风险货币标签，同时澳大利亚三大矿业公司股东股息汇回及俄乌紧张局势加剧能源和大宗商品危机也为货币对提供了支撑。

 

铝价隔夜再创新高，报3525美元，铁矿石收上140美元/吨，涨幅逾4%。与此同时，必和必拓首席执行官Mike Henry指出，俄罗斯入侵乌克兰可能影响镍供应。

 

俄罗斯入侵乌克兰及紧随而至的制裁措施促使隔夜美联储加息周期鸽派重估，澳元/美元进一步获撑。美债收益率下跌12-17个基点，3月加息50个基点的可能性几乎消失殆尽。

 

澳大利亚央行将于今天召开月董事会议，澳元/美元接下来要面临的考验来自明天澳第四季度GDP数据。此前，东海岸三角洲封锁导致第三季度CDP下降1.9%。

 

今天的贸易和政府支出最终数据及昨天强劲零售销售为四季度GDP增长3%（年率3.7%）的市场预期构筑上行风险。

 

在上述利好因素的带动下，澳元/美元自0.7100支撑位强劲反弹，即将测试0.7290(上周高点)和200天均线0.7330间顽固阻力区间。

 

随着股息回流潮未来一周消退，俄乌地缘政治局势不确定性继续萦绕，该阻力区料封顶澳元/美元涨势。请注意，若澳元/美元持续升穿0.7330，或有望测试10月高点0.7555。

 

 

来源：Tradingview.上述数据截止到2022年3月1日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

 

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

 

相关主题： 澳元/美元 外汇 外汇交易 国内生产总值

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
Matt Simpson
九月 27, 2022 05:36 上午
    交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
    Matt Simpson
    九月 27, 2022 05:36 上午
      交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
      Matt Simpson
      九月 27, 2022 05:36 上午
        交易员持仓报告：欧元持仓转为净多头- 嘉盛官网
        Matt Simpson
        九月 27, 2022 05:36 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。