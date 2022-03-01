澳第四季度GDP待发，澳元/美元仍走势坚挺

正如上周所指出的，澳元/美元已(暂时)摆脱风险货币标签，同时澳大利亚三大矿业公司股东股息汇回及俄乌紧张局势加剧能源和大宗商品危机也为货币对提供了支撑。

铝价隔夜再创新高，报3525美元，铁矿石收上140美元/吨，涨幅逾4%。与此同时，必和必拓首席执行官Mike Henry指出，俄罗斯入侵乌克兰可能影响镍供应。

俄罗斯入侵乌克兰及紧随而至的制裁措施促使隔夜美联储加息周期鸽派重估，澳元/美元进一步获撑。美债收益率下跌12-17个基点，3月加息50个基点的可能性几乎消失殆尽。

澳大利亚央行将于今天召开月董事会议，澳元/美元接下来要面临的考验来自明天澳第四季度GDP数据。此前，东海岸三角洲封锁导致第三季度CDP下降1.9%。

今天的贸易和政府支出最终数据及昨天强劲零售销售为四季度GDP增长3%（年率3.7%）的市场预期构筑上行风险。

在上述利好因素的带动下，澳元/美元自0.7100支撑位强劲反弹，即将测试0.7290(上周高点)和200天均线0.7330间顽固阻力区间。

随着股息回流潮未来一周消退，俄乌地缘政治局势不确定性继续萦绕，该阻力区料封顶澳元/美元涨势。请注意，若澳元/美元持续升穿0.7330，或有望测试10月高点0.7555。

来源：Tradingview.上述数据截止到2022年3月1日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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