澳洲联储一如预期降息，释放澳元/美元的下行压力

美国股市隔夜强力反弹，其中标普500指数斩获2018年12月以来最大单日百分比涨幅。

促使此次反弹的原因在三：一为各国央行宽松银根的前景，二是两则消息：G7财长与央行行长将参加一次电话会议以推出应对新冠病毒经济影响的计划、美国制药公司在病毒疫苗的研制方面正取得长足进展。

股市的隔夜反弹属于空头回补抑或开启创下新高的行情暂未可知。从技术面看，我倾向于前者。但从过去的经验教训来看，与各国央行对抗之路艰辛且无利可图，趁势而为却要容易得多。

考虑到这点，澳洲联储今天以降息25个基点至区区0.50%的历史低点在全球货币回应上扮演了自己的角色。毁灭性的山火、一系列疲弱的经济数据加上新冠病毒的威胁，迫使澳洲联储今天减息。

在伴随的声明最后一行中，澳洲联储清楚地表述了宽松倾向，即暗示4月可能再减息25个基点，将现金利率下调至0.25%。

“委员会准备进一步宽松银根以支持澳大利亚经济发展。”

正如我们在昨天的文章中所述，市场已经完全计入降息25个基点，并且还有今天减息50个基点的呼声，这部分解释了澳元/美元在降息决议发布后释放压力并温和反弹30点子的走势。

从技术面看，0.7032高点到上周0.6433低点属于5浪下跌，上周五实体与昨天日图K线下方的影线表明0.6500下方存在买盘。所以，反弹或许还有一定的空间。

但鉴于4月再度减息的前景，结合澳洲联储主席曾暗示，如果现金利率到达0.25%，他可能严肃考虑量化宽松，我们认为空头可能在反攻前低点0.6660/80时涌现。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019年3月3日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。