澳元/美元的反弹有待商榷





标普500指数收盘上涨逾1%，创下自2月中旬以来首次连续走高。受美国原则上通过一项2万亿美元财政刺激方案的提振，标普500指数一度上涨超过5%。此前，参议院在失业福利问题上的分歧推迟了方案的正式通过时间，并导致股市收跌。总体而言，我们仍认为，市场可能已经或即将出现转机。流动性正缓慢回归崩溃的信贷市场，衡量波动性的VIX指数较10天前高点低了25%以上，这些都支持了上述预期。在各央行和政府力度空前的刺激背景中，市场可能逐渐平复，这也是我们周二认为美元指数或面临回调的原因之一。看涨美元是当前市场参与者中最强烈也最普遍的观点之一，这本身就是一个警告，我们文中看法遭到一些异议也不足为奇。但随着美元指数较近期高点下跌近2.50%，我们认为自己的判断是正确的。事实上，透过澳元/美元和其他高风险外汇货币对来观察美元，我们发现，美元可能很快重拾上升趋势。在下破全球金融危机低点0.6007支撑后，澳元/美元迅速探入0.5508低点。随后的反弹似乎是逆势反弹的一部分，并于隔夜看跌日图K线0.6073高位遇阻，发出澳元/美元或很快重回下跌趋势的警号。简而言之，澳元/美元应会继续在0.6000/6200区域找到卖盘，若货币对交投受制于0.6330，预计汇价将再度考验并下破上周低点0.5508。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年3月26日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。