ASX200里程碑

今天是ASX200指数的一个里程碑，自3月23日4402低点反弹逾1000点，涨幅超过23%。

2020/4/7 11:15:00
今天是ASX200指数的一个里程碑，自3月23日4402低点反弹逾1000点，涨幅超过23%。令人惊讶的是，在这疯狂的7周内，ASX200同时满足了熊市和牛市的技术面标准。
过去两周的反弹再次佐证了市场已暂时转好的观点。在我们基于全球金融危机期间事态的观察，督促交易员们要抵御于当前（或接近）低点时平仓股票投资组合的诱惑后，市场的反弹也让我们松了一口气。
“考虑到这一点，如果历史可以作为参考，现在并未到恐慌并于当前低迷水平抛售股票的时候。”
在最近一轮涨势背后的关键催化剂中，有一些是澳大利亚所独有的，对此我们在上周澳元/美元报告中也有提到。
• 中国国家统计局和财新网相继发布的PMI数据向好，一些人开始通过ASX200和澳元/美元来作为中国经济复苏的交投代理。
• 虽然澳联储和澳大利亚政府一开始反应迟缓，但在随后的应对措施及新冠疫情危机处理后，投资者信心恢复。
还有一个因素是，有证据表明，社交疏离措施在减缓新冠肺炎疫情于欧洲和美国的蔓延方面效果良好。这促使了奥地利和丹麦等一些欧洲国家最早从下周开始放宽限制措施。
在这种情况下，ASX200或继续向5800/6000阻力区域反弹，该区域包含了50%回档以及“abc”三浪相等目标。不过，就像地震后的余震一样，我预计价格在上下两个方向都将不时出现剧烈波动。此背景下，重要的是保持耐心并等待低风险的交易入场机会。

ASX200 milestone

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年4月7日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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