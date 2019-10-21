澳新货币可望继续反弹

美元指数正处于走出2018年1月以来最大月度跌幅的路上，有关脱欧尘埃落定、美中贸易休战与美联储下周再次降息的预期，悉数削弱对美元的支撑。

2019/10/21 11:20:00

美元指数正处于走出2018年1月以来最大月度跌幅的路上，有关脱欧尘埃落定、美中贸易休战与美联储下周再次降息的预期，悉数削弱对美元的支撑。

本土因素则促使澳新货币（澳元/美元和纽元/美元）回升。

10月初以来我们一直看涨短线澳元/美元。这种观点上周得到了好于预期的澳大利亚就业报告与澳洲联储主席在向IMF的演讲中透露的乐观评论的支撑。当时他说，澳大利亚经济正在“逐渐好转”；澳大利亚实行负利率的“可能性极低”。后半部分的评论与许多主流经济学家的看法相背，后者认为澳洲联储明年将动用非传统货币政策刺激经济增长。

在新西兰，上周公布的三季度消费者物价指数为饱受打击的纽元/美元提供一定的支撑。整体年率进一步下滑，至1.5%，但三季度0.7%的升幅与国内（非贸易）通胀3.2%的升幅（原因在于楼市相关价格上扬）双双强于预期。

技术面同样支持纽元兑美元宏观层面的微妙转变。

下面的月图证实近期的0.6204低点在2000年10月以来的0.3901低点拉出的长期上升趋势支撑附近形成，也处于2015年8月以来低点0.6197的水平支撑区域。


Antipodean FX revival to continue

下面的日图呈现出头肩底形态、RSI看涨背离、可能的艾略特波浪第5浪低点0.6204。

Antipodean FX revival to continue

简言之，站上头肩底形态颈线0.6355/65区域后，纽元/美元完全具备继续上涨的基础。下跌应得到0.6370/60一线的良好支撑位，并且上行第一目标在9月以来0.6450高点，然后上看0.6480/6500阻力区域，那也头肩底形态的测量目标。 来源： Tradingview。文中提到的数字截至2019年10月21日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至20191021日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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