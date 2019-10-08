伦交所正式否决港交所的收购要约，致股价下挫

香港交易及结算所有限公司(Hong Kong Exchanges & Clearing)收购伦敦证券交易所London Stock Exchange（London Stock Exchange，LSE）的提议被后者搁置数月后遭正式放弃，导致LSE股价暴跌6.28%。在首席执行官Charles Li掌舵的数年间，香港交易及结算所有限公司展开了向东向西的业务扩张，其中在2012年收购伦敦金属交易所，后通过沪港通加强了与内地在证券交易方面的联系。

但事实证明，收购LSE的尝试步子迈得太大。如果双方达成合作，可能造就700亿美元的巨头，但LSE终在多方衡量后予以拒绝。

LSE的股价先跌后缓慢回升。更重要的是，这次的下跌几乎没有阻碍LSE股价今年的上涨。LSE的股价一年前仅报在4000，今天早上已逼近7000。

EasyJet公布的利润处于预期区间的上端，但航空股还是下跌。之所以有这样反直觉的走势，是因为航空业暴露出一些问题。

因为英国首相准备坚决不对欧盟做妥协，英镑继续下跌。到下周的10月17日，欧盟将召开欧盟峰会。在接着的10月19日，英国议员将不得不批准任何潜在的新协议，虽然不大可能达成任何新的协议。所以，有关脱欧协议的谈判必须在那之前取得某种“成果”。外汇市场明显没有抱太大的希望，所以英镑兑美元和欧元双双下跌。

请注意，可能不是所有地区都可以交易这些产品。





