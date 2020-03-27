上涨20% - 标普500指数接下来怎么走？





标普500指数的表现再次令人瞠目，指数当日收高逾6%，较周一低点上涨近20%。最近这轮反弹动力源于美国参议院最终通过两万亿财政刺激一揽子方案。加之美国初请失业救济人数报于328.3万人，这个数据略低于人们此前担心的数值。距月底和季末仅剩三个交易日，美国股市大跌之后，随着投资组合经理出售债券并买入股票以进行头寸再平衡，美股或于下周初获撑。除此之外，在最近几周央行和政府宣布大规模刺激方案背景下，我们预计股市未来将获得一定支撑，我们的看法，市场逼近或已暂时出现转机。这将为本周开始，预计将在未来几个月持续的一系列糟糕经济数据提供缓冲。这并不意味着我们认为市场会立即全面反弹，重回历史高点，达到1月下旬的市场水平 -- 情况远非如此。这种设想中无视了未来几周全球新冠肺炎病例增幅可能超过预期的风险。从标普500指数日图来看，目前涨势还有进一步冲高7-10%的空间，看向2785.25一线50%回档位，并有望向2月低点2853.25发出进攻。若拿下61.8%回档位2930，就可以很好地说明中期低点落在2174，并为我们寻找更高目标提供了理由。但我们得一步步来。短线来看，我们认为当前的反弹还有继续攻向阻力位2784/2853.25区域的空间。我们预计，卖盘将于该区域出现，股指至少会于此适度受挫。

Tradingview。上述数据截止到2020年3月27日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。