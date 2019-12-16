美元/离岸人民币到达关键支撑区域，后市或重拾上涨

在美国与中国已经达成热议的阶段1贸易协议条款的消息传出后，美元/离岸人民币上周四（12月12日）见证了9月2日以来三个月中最大的单日跌幅：下跌1023点子，跌幅1.46%。

上周五（12月13日），双方原则上同意了阶段1贸易协议，并且预计在2020年1月正式签署。美国将暂停未来对进口中国商品加征关税并且对价值1200亿美元的中国进口商品的15%关税税率减半，而中国承诺将购买大量美国农产品、搁置对美国进口汽车及零部件加征关税等。

需要强调的是，上周五的事件并不保证全球两大经济体间长达18个月的贸易战“最终化解”，并且还有其它的因素可以逆转人民币近期的涨势。

阶段1协议之后，美国对中国进口商品的关税仍在，其中2500亿美元商品的关税为25%，剩余1200亿美元商品的关税为7.5%。所以，在中国的制造业商尚未完全走出“贸易战战壕”。

而技术转让与知识产权方面双方的分歧依然较大，美国如果认为中国没有遵守承诺，很容易重新征收关税。

阶段2的协议将聚焦更复杂的议题，所以谈判过程可能更加艰难曲折。

上周召开并落幕的中国中央经济工作会议制定了中国的长期经济增长战略，并确定了2020年的国内生产总值增长目标(将于2020年3月全国人民代表大会和中国人民政治协商会议期间正式宣布)，新华社引用声明并报道:“全球动荡和风险的来源明显增加。我们必须制定应急计划”、“审慎的货币政策必须灵活和适当，确保合理充足的流动性，保持货币、信贷和总融资增长与经济增长相一致，并降低融资成本。”这些声明暗示，中国很可能降低2020年的经济增长目标，并且不会采取2016年那样的“大水漫灌”的方式提振增长。

技术分析暗示，美元/离岸人民币的下跌已经到达重要的转折区域，可能开启新一轮上涨推动浪，即人民币下跌（详见下文）。

美元/离岸人民币带着积极要素考验主支撑区域





美元/离岸人民币周图





美元/离岸人民币日图

美元/离岸人民币周图已经自主要的支撑区域6.9700/9400 (在12月12日盘中创下6.9230低点后周图没有收于0.9400下方)反弹。

要素已经呈现积极的一面：周图上价格就在主支撑区域6.9700/9400形成“锤子”看涨反转K线，伴随着日图RSI在超卖区域发出看涨背离信号。这些暗示，下跌动能已开始减弱。

日图收上7.0870可能引发持续数周的潜在上涨，后市第一步回踩9月波段高点7.1965。

图表来自eSignal



