西得州原油：或大幅下挫，关注80.00支撑- 嘉盛官网

原油多头本周应牢记一句交易谚语，即，如果市场不能利用好消息走高，可能在接下来大幅下挫。

OPEC+周一出人意料地决定，10月开始削减日产出10万桶。此举表明，尽管存在全球经济衰退忧虑，该组织还是希望看到油价得到提振。油价随后一度站上90，之后调头向下，回吐涨幅。

到了周三早些时候有报道称，美国高级官员告知以色列总理，不大可能在可预见的未来与伊朗达成核协议。大部分分析师认为，该协议是伊朗重返国际原油市场的先决条件。所以，前述报道表明现在离这个先决条件都还很遥远，未来供应将少于最初的预期且持续时间长于预期。理论上，油价应该上涨且涨势持续时间长于预期。

但交易者并没有利用上述报道买入西得州原油，将油价带离85.00的技术支撑位，而是沽出原油，致使油价跌至1月以来最低点，当时俄乌战争都还没有爆发。换言之，原油交易员本周有两次机会利用好于预期的消息推高油价，但这两次油价都在短短数小时后大幅下跌。

西得州原油技术面

如上所述，油价下破85.00支撑位，跌至近8个月最低点。油价在其下降的100天指数移动均线下方形成系列明显下降的高点和低点，表明过去几个月趋势明显向下。但即使价格创下新低，14天RSI并未进入超卖区域，表明价格或许还有下行空间，然后技术抛压才可能有所缓和。

来源: TradingView, StoneX

下档下个重要支撑位在80.00整数关口，然后是2022年反弹行情的78.6%回档位，即77.00附近。要逆转短线下跌趋势，交易员需要推动价格自此迅速反弹，收复100天指数移动均线所在的98.00。

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