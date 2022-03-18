IEA警告丧失俄罗斯原油供应的前景，西得州油价回到104上方 - 嘉盛官网

国际能源署（IEA）警告，原油市场未来3个月里可能失去俄罗斯300万桶/天的供应，大于燃油成本上升造成的100万桶/天的供应减少。油价随后逆转近期跌势，回到104上方。另外，俄罗斯与乌克兰之间的谈判风向似乎转差。昨天有媒体报道，乌克兰与俄罗斯将提出中立计划，结束这场战争。但俄罗斯的表态是现在时机不成熟，乌克兰也否认了该报道。今天，乌克兰总统提出了乌方关于结束战争的条件清单，其中之一是必须承认截至1991年的乌克兰边境线。很多交易者认为，这样的要求太高不会被答应。

西得州原油在12月2日最低点触及62.78，截至3月7日价格翻倍有余，在俄罗斯入侵乌克兰与随后遭到制裁的推动下摸至131.30。当时RSI严重超买，暗示价格无法持续高位运行。自那以后，有关俄乌有望停火的评论推动油价于周二跌至短线低点93.97。今天油价重拾升势，斩获近8%的涨幅。第一支撑位在周二低点和50天均线合围而成的93.42-93.97区间，然后是2021年12月低点到3月7日高点行情的61.8%回档位89.99，接着是双底形态的颈线85.39附近。

来源: Tradingview, Stone X

4小时图上的阻力位分别落在3月7日高点到3月15日低点行情的38.2%回档位107.23和50%回档位111.46，然后是前述行情的61.8%回档位与3月7日以来低点相汇的115.52。

来源: Tradingview, Stone X

可能有交易者在寻找与西得州原油高度相关的货币对。美元/波兰兹罗提与油价之间的相关系数为+0.91，如果达到+1.00，表明两者在100%的时间里同向波动。所以，+0.91已经属于相当高的关联性。如果相信油价上涨，那么美元/波兰兹罗提也有很大机会上涨。该货币对的强阻力落在4.2956-4.3253区间之上，其由3月9日低点、前高点、长期上升趋势线组成，然后是水平阻力位4.4416。第一支撑位在2月10日低点到3月7日高点行情的61.8%回档位4.1832，然后是水平支撑位4.1046。

来源: Tradingview, Stone X

3月以来原油市场极端震荡，西得州油价今天飚升8%以上。油价今天大涨的原因一是IEA担心俄罗斯日原油供应可能减少300万桶，二是俄罗斯与乌克兰之间的和谈被认为已破裂。美元/波兰兹罗提与西得州原油之间存在高度相关性，如果无法交易油价，那么这个货币对可能是不错的替代选择。

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