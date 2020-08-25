澳大利亚财报季总结及财报对ASX200指数的影响

繁忙的三周多过后，澳大利亚半年财报季进入尾声，只剩下几家巨头，包括Afterpay 和 Woolworths还没有公布中报。

2020/8/25 10:45:00
这次财报季的一个重要特征之一又是因为疫情造成扭曲而缺失的对未来的指引。
以Coles 和 Woolworths为例。这两家公司都受益于封锁与政府刺激政策造成支出的重大转变，销售额出现了史无前例的增长，而这种盛况不大可能很快重演。
而根据AMP首席经济学家Shane Oliver的说法，公布财报的企业可谓几家欢喜几家悲。28%的企业财报好于预期，大约同等百分比的企业财报不及预期，只有33%的企业业绩好于去年同期，而正常年份这个数字为66%。
透过在我们的财报前瞻中涵盖的企业图表发现，在企业财报发布后价格趋势的改变甚微。大型矿商，尤其是FMG和RIO，还有必需消费品Coles 和 A2 Milk的股价技术面看来持续坚挺。
Qantas、Flight Centre和 Webjet等旅游相关类股开始出现活跃迹象，而随着疫苗问世的消息越来越多并且市场开始计入2021年下半年旅行前景改善，旅游类股可能继续反弹。
但遭遇重创的金融股拖累ASX200指数。该板块此前报告盈利锐减29%，目前继续失宠。鉴于疫情结果依然不明朗，加上APRA可能对2021年的分红支付采取更多限制措施，市场对银行股的态度似乎难见好转。
ASX200指数技术面继续稳稳地交投于6200-5800区间内，一旦持续突破这个持续12周之久的区间的上轨，可视为买入信号，随着动能/技术买盘介入，后市可望上攻6600。

Wrapping up Aussie earnings season & what it means for the ASX200

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年8月25日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

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