对线上业务与美国市场的开拓帮助威廉希尔股价上涨

威廉希尔（William Hill）报告三季度净营收增长1%，原因是线上博彩销售与美国市场的营收抵消了英国博彩零售的下降。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/11/21 17:18:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

威廉希尔（William Hill）报告三季度净营收增长1%，原因是线上博彩销售与美国市场的营收抵消了英国博彩零售的下降。

博彩行业这一年日子都过得很艰难。英国政府在4月份时宣布，固定赔率投注终端机(FOBT) 的每注最高赌额限制在2英镑。当时投资者就做好了心理准备。

威廉希尔关闭了700家门店，从而削弱了营收与利润。三季度同店彩票销售减少16%。保留下来的店铺的游戏营收跌逾三分之一。一些消费者转向体育博彩，使这方面的营收增长13%。零售业务遭遇打击，但在预期之中。

威廉希尔的股价3月份时暴跌，当时政府宣布了赌注限制在2英镑。但通过寻求扩张线上业务与进入其它市场缓解该政策的影响，威廉希尔的股价得以稳步回升。三季度线上营收激增26%。

线上博彩同样限制2英镑？

监管正成为威廉希尔和整个博彩业投资者越来越头疼的问题。11月初，一个跨党派议会小组建议对在线赌博交易设定类似的2英镑限额。不用说，股票大幅下跌。从这些结果中我们可以看出，线上博彩业务是威廉希尔的重要战略组成部分。如果这方面的业务也受到限令的影响，则影响力度可能会很大。

国际市场扩张

随着英国监管日益严格并成为博彩公司不能忽视的威胁，对国际市场的扩张在其盈利能力方面变得无比得重要。

在试图闯入澳大利亚市场无功而返之后，威廉希尔在美国市场的拓展似乎取得较好的成绩。美国多个州在2018年修改法例，允许进行体育博彩。

威廉希尔表示，公司现在拥有26%的美国市场份额。考虑到热衷于向潜在巨大市场扩张的博彩公司数量众多、行业竞争激烈，这样的成绩还不错。威廉希尔目前在美国体育博彩合法的13个州中的10个州开展业务，以美元计算的美国业务营收增长53%。

展望未来，投资者应该密切关注对美国的扩张。如果两英镑的线上博彩限额生效，威廉希尔将更加依赖美国市场。

需要关注的价位

虽然月初股价下滑10%，但威廉希尔自165p低点回升，目前正在收复这些失地。威廉希尔股价在今天财报发布后上涨1.4%。如果打破即时阻力位184p，可能打开先后跌至193p和206p的空间。下档支撑在165p。



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