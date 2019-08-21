FOMC会议记录将如何影响标普500指数？

标普500期货周二下跌，周三早盘因为投资者等待美国货币政策的新线索而反弹。

欧洲时段的经济数据稀少，焦点已转向定于英国夏令时18:00揭晓的FOMC会议记录。这次的会议记录将向投资者透露，政策决策层在10年首度降息之前的思量。美联储主席及其同事将坚持“中周期调整”的说法还是将给出别的信号？

投资者将期待美联储承认不利风险已经增加。但由于当时会议在美-中贸易争端近期升级之前召开，记录可能呈现出比市场当前预测更强硬的基调。

因此，有可能会议记录透露出宽松政策前景降温的信号，从而推高美元、推低美国股市与标普500。也有可能投资者因为会议记录过时而忽略不计，转而关注将于明天公布的、更及时的PMI报告，以及美联储主席周五在杰克逊霍尔会议上的讲话。

标普500需要关注的价位：

标普500指数4小时图目前报在50与100均线上方，但远低于200均线。该指数逼近2940阻力位，有效击穿该位后可能先后测试2957和3000。下档方面，近期支撑位可见于2890、2860/5。