四季度财报可以帮助耐克股价冲高吗？





耐克（Nike）将在周四（6月25日）财报发布，在此之前多位分析师已上调其目标股票时间：周四（6月25日）盘后耐克报告，虽然在中国的门店关闭，三季度销售还是增加5%。现在中国的门店已经重新营业，但四季度的销售将受到其最大市场美国的门店在封锁期间歇业两周的影响。现在大家都不清楚疫情的影响到底有多大，特别是耐克没有为四季度发布指引。耐克在5月确实建议，在中国的门店差不多全部重新开张；但也表示，世界其它国家门店的关闭可能切实影响四季度盈利。强劲的长期前景但耐克的网络业务持续扩张，在封锁期间甚至给予了更多的倾斜。这可望一定程度维持销量在高位。积极健康生活的理念越来越深入人心，加上耐克聚焦其数字业务，意味着在经历短期阵痛后，该公司或具备自其电商业务迅猛发展中获益的基础。虽然遭遇疫情造成的封锁，耐克一直在推进耐克与匡威品牌的新品发布。该公司还提供免费课程与虚拟教练，此举将提高用户参与品牌的深度。三季度，在封锁期，耐克在中国的数字销量攀升30%。这点可能在美国得到复制。分析师预测，营收同比减少28.1%，至73.2亿美元；EPS为0.08美元。全年营收料为390亿美元；EPS为2.18美元。目标股价上修本周在财报发布之前，耐克股价业已反弹。多家公司的分析师上调对该股的目标价格。瑞银（UBS）维持其买入评级，但将目标股价从114上调至122。摩根大通维持超买评级，并将对该股的目标价格从96上调至104。关于耐克股价图表的思考受新冠疫情的影响，该股在3月底与大盘一起下滑，暴跌近40%。之后展开了壮观的反弹并且今年迄今基本回到走平的位置，本周迄今劲涨6%，周二收报101.92。该股稳稳守在其50、100和200简单均线上方，发出看涨信号。即时阻力位可见于104.70，为6月3日和5日创下的高点。接下来的阻力是1月底触及的历史高点105.62。即时支撑位可见于96，那是于上周五和周一都构成支撑的价位，然后是200天均线92.50区域。如果下破此位，后市可能重新落入空头的掌控。但耐克股价目前正在此位的上方交投，可能诱发更多的买盘涌现。