脸书网又陷侵犯隐私丑闻，会否招致抛售？

今天下午所有的目光都将放在脸书网（Facebook），观察投资者是否担心最新爆出的数据丑闻是否冲击这家科技巨头。脸书网承认，付费聘请外判人员听取与记录所服务用户的语音通话内容。但该公司也承认，将停止这样的做法。

“剑桥数据分析公司”丑闻刚刚过去没多久，脸书网就再度爆出侵犯用户隐私的丑闻，人们关切着该公司如何收集与利用用户的数据。我们不要忘了，这种信息收集与利用正是脸书网企业战略的核心。

在上述丑闻爆光之前，联邦贸易委员会刚于7月初就“剑桥数据分析公司”丑闻宣布对脸书网处以50亿美元的罚款。据说此后脸书网的市值反而增加了。而最新的丑闻再次表明，这样金额的罚款对脸书网来说只是“挠痒痒”。现在的问题是，脸书网是否能够做到“大事化小”，抑或投资者开始担心，脸书网将被迫做出结构性改变，以防止类似的事情再次发生。

脸书网股价低开1.5%，与早盘大盘走势一致，这暗示脸书网至少暂时没有受到投资者的“嫌弃”。