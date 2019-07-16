薪资增长令人惊艳，英镑不涨反跌

尽管劳动力市场报告表现惊艳，早盘英镑兑美元还是创下半年新低并正下探1.24。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/16 17:13:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

尽管劳动力市场报告表现惊艳，早盘英镑兑美元还是创下半年新低并正下探1.24。

上述报告中有诸多喜人之处。失业率稳定在数十年低点3.8%的同时，薪资以2008年以来最快的速度增长。截至5月的三个月，基本工资增加3.6%，远高于2%的通胀率，并且就业水平创下历史高点。

由于就业市场如此强韧，通常会假设就业的增加和薪资的上升可能促进支出并支持经济增长。但现在当然非平常时刻。月初的服务业PMI、BRC零售报告等在内的数据暗示，薪资的增加没有反映到消费上，原因是英国脱欧不确定性约束了消费者的支出意愿。

但今天早上给英镑造成伤害的主要因素是脱欧与卷土重来的、无协议脱欧的担心。英国保守党两名剩余的竞选人Boris Johnson和Jeremy Hunt反对爱尔兰保障安排，这大幅提升了无协议脱欧的几率。受此影响，英镑/美元跌至年内低点。这两人近期在脱欧方面的言论变得尖锐。在新首相的领导下，谈判无疑将变得更加对立。

由于英国无协议脱离欧盟的风险日增，货币市场目前计入50%英国央行年内降息的几率。这可以解读为市场目前计入无协议脱欧的几率为50%。

接下来的重点：

现在焦点将转向英国央行行长卡尼的演讲。他的演讲可能作用于市场对央行政策的预期，从而可望带动英镑震荡。

强劲的美国企业财报正在提振美元。美国零售销售同样可望利多美元。在看到意外乐观的美国非农就业报告与上涨的通胀之后，零售销售如果好于预期可能也并非完全想象不到。

英镑/美元需要关注的价位

英镑/美元连续第3个时段下跌，目前跌幅0.8%，本周迄今跌幅1.3%。该货币对牢牢地被压制在50、100和200天均线下方，呈现出强劲的下跌动能。

继攻克1.2440阻力位后，此货币对似将考验1.24。如果下破此位，后市或跌至1.2370。

上档方面，关键阻力位在1.25，攻克后可望上看1.2575。


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