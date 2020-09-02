欧元/美元还将继续回调的原因





外汇市场隔夜关注焦点为美元指数。主要受欧元/美元走势推动，美元指数连续第二天走高。欧元/美元较1.2011年近期高点收盘下跌近1.30%。在自5月以来对欧元/美元保持看涨后，我们于上周文章中概述了欧元/美元即将修正回调的原因。读者可能还记得，我们的回调观点是基于技术面分析(之后将就此进一步讨论)及欧洲新冠病例增长加速及相较之下的美国新增病例减少。此外，一系列经济数据也支持了回调预期，数据显示，美国经济将较欧洲更快自新冠疫情中复苏。本周公布的美国制造业采购经理人指数(PMI)强于预期，报于56，而欧元区制造业采购经理人指数(PMI)仅为51.7，勉强进入扩张区域。欧央行首席经济学家Lane周二晚间言论也对欧元/美元的回落起到了一定作用，他指出，尽管欧央行并无外汇汇率目标，但“欧元/美元汇率十分重要”。Lane发表评论时，欧元/美元汇率正好触及1.2000的水平。我们在昨天Ausbiz TV采访中也强调了这两个因素 (你需要在Ausbiz TV注册才能收听采访，该节目免费。)如果还需要其他理由，IMM头寸数据显示，投机账户上周又增加了1.5万份欧元/美元多头合约，总多头合约数也因此达到空前的21.2万份。回到技术面设置。在周三自趋势线阻力和关键的1.2000/1.2050阻力区构筑教科书式看跌反转日K后，欧元/美元开始回调。回调已延伸至上行趋势支撑和近期低点1.1720区域，若价格于此企稳，将被视为一个潜在的买入机会。与此同时，反弹至1.1950/70则很可能吸引卖家，只要欧元/美元未持续突破1.2050，这种情况就会继续。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月3日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

