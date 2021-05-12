股市为何瑟瑟发抖 – 通胀与标普500指数

在经济活动重启之后市场就广泛预期通胀会抬头，但对于本轮周期属于过渡性还是永久性的看法，各方也是莫衷一是、各持己见。

包括美联储在内的各国央行持通胀上升属于过渡性的观点。美联储还表态，美联储拥有抑制任何通胀压力的工具。

而另一种观点认为，大宗商品、消费品和劳动力市场的短缺，再加上每年27%的货币供应增长率（为史上最高点），通胀将报复性回归且保持这样的势头。

由于新矿建造与开辟以及作物种植需要时间，更大的可能性是，一些通胀影响是暂时的，另一些通胀作用则是永久的。

股市到目前为止基本站在美联储一边。但在今晚美国4月通胀数据发布之前，美国等发达国家股票市场紧张不安的情绪信号已然清晰显现。

这是因为今晚的4月通胀数字（据预测在0.2%左右）和2020年4月数字（下降0.7%）将分别被添加到年率通胀数字和被从年率通胀数字中删除，导致年率上升至3.6%。这样的数字有可能先后惊吓债券市场和股票市场。

常被称为最聪明市场（至少在量化宽松之前的时间里）可能选择忽略年率数字，转而重点关注月率读数，一个可能不会引人注目的数字。

然而随着5月和6月CPI数据发布，未来几个月可能也出现通胀压力，我们有理由认为股市的蜜月期结束，波动性可能上升。

技术面看，标普500指数一旦持续下破且日图收于近期低点区域4120/00下方，就可能面临下修的风险，第一目标在3900支撑位，如果失守，可能考验趋势通道支撑位兼200天均线所在的3750/00区域。

请注意，如果接下来收盘守住4120/00支撑位，可能打开延续上涨的空间。