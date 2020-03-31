



周二，银行股占据FTSE跌幅榜。虽然FTSE上涨，但RBS、 Lloyds、 HSBC 和 Barclays悉数下跌2%左右。这些银行股下跌的原因是，几大行面临或取消分红，或至少延迟分红的压力。此举将确保银行拥有足够的资源维持运营，度过整个新冠疫情危机。这些银行应支付153亿英镑左右分红，其中约有一半金额将在接下来几周支付。因为这些银行同样要准备迎接一波来自企业与个人的坏账，如果按时支付分红，可能不够谨慎。坏账英国政府封锁的决定已经导致商品与服务的需求消失。企业为了控制成本裁员，导致个人将难以偿还贷款。虽然削减了成本并且有政府的援助，但许多企业难以存活。如果企业停止业务，倒闭的可能性将增加。没人确切地知道封锁将要持续多长时间。一些医学界专家提出可能封锁三个月，但对于英国零售业来说可能难以承受。破产在新冠疫情爆发之前，英国零售业就已压力重重。封锁的第一周，Carluccio’s和Brighthouse就已倒闭。将要倒闭的企业名单有一长串，而这还只是开始。未来几个月，企业破产可能对企业构成严峻的挑战。分红取消的前景已经导致投资者转投回报率更高的投资，这也是银行股今天下跌的原因。如果英国央行贯彻冻结银行分红的举措，Lloyds可能承受特别沉重的压力。过去一年里，Lloyds的股价已经下跌50%。Lloyds需要关注的价位Lloyds4小时图上交投于其50、100和200期简单均线下方，呈现空头排列。上周五的上涨受制于其50期简单均线38p，阻力最小的方向是下跌。阻力可见于今天的高点34.2、50期简单均线35.9。支撑位落在今天低点32p，然后是3月23日低点29.8。