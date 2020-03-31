银行股缘何下跌？

周二，银行股占据FTSE跌幅榜。虽然FTSE上涨，但RBS、 Lloyds、 HSBC 和 Barclays悉数下跌2%左右。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/3/31 19:45:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
周二，银行股占据FTSE跌幅榜。虽然FTSE上涨，但RBS、 Lloyds、 HSBC 和 Barclays悉数下跌2%左右。
这些银行股下跌的原因是，几大行面临或取消分红，或至少延迟分红的压力。此举将确保银行拥有足够的资源维持运营，度过整个新冠疫情危机。
这些银行应支付153亿英镑左右分红，其中约有一半金额将在接下来几周支付。因为这些银行同样要准备迎接一波来自企业与个人的坏账，如果按时支付分红，可能不够谨慎。

坏账
英国政府封锁的决定已经导致商品与服务的需求消失。企业为了控制成本裁员，导致个人将难以偿还贷款。
虽然削减了成本并且有政府的援助，但许多企业难以存活。如果企业停止业务，倒闭的可能性将增加。没人确切地知道封锁将要持续多长时间。一些医学界专家提出可能封锁三个月，但对于英国零售业来说可能难以承受。

破产
在新冠疫情爆发之前，英国零售业就已压力重重。封锁的第一周，Carluccio’s和Brighthouse就已倒闭。将要倒闭的企业名单有一长串，而这还只是开始。未来几个月，企业破产可能对企业构成严峻的挑战。
分红取消的前景已经导致投资者转投回报率更高的投资，这也是银行股今天下跌的原因。如果英国央行贯彻冻结银行分红的举措，Lloyds可能承受特别沉重的压力。过去一年里，Lloyds的股价已经下跌50%。
Lloyds需要关注的价位
Lloyds4小时图上交投于其50、100和200期简单均线下方，呈现空头排列。上周五的上涨受制于其50期简单均线38p，阻力最小的方向是下跌。
阻力可见于今天的高点34.2、50期简单均线35.9。支撑位落在今天低点32p，然后是3月23日低点29.8。




相关主题： 银行股 Coronavirus

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

摩根士丹利一季度财报前瞻以及股价后市展望- 嘉盛官网
Joshua Warner
四月 12, 2022 07:06 上午
    高盛一季度财报前瞻及对股价的影响- 嘉盛官网
    Joshua Warner
    四月 12, 2022 03:11 上午
      摩根大通一季度财报前瞻及对股价的影响- 嘉盛官网
      Joshua Warner
      四月 11, 2022 04:05 上午
        CBA 2022财年半年报前瞻及其对股价的影响- 嘉盛集团官网
        二月 4, 2022 05:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。