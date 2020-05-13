英国经济可能衰退，超市股或异军突起

英国GDP略高于预期，并且处于金融危机以来的最低水平（季率萎缩2%）。但传达出的信息是准确无误的，即现在还不是最糟糕的时候。英国正走向300年最严重的衰退，并且防御股的表现值得关注。在经济衰退时期，超市股值得购买。在就业岗位流失、消费者信心遭到重创加上支出减少之际，人们还是进入超市购物。也就是说，经济衰退时用于食品的预算削减程度低于其它品类。

4月BRC零售销售下降近五分之一，是有记录以来最糟糕的表现。但在食品上的支出增加6%，原因是在封锁时期人们继续囤货并在家做饭。

那么，买入哪只超市股呢？

Morrisons本周公布一组稳健的财报，其中在线业务规模翻倍。该公司还引进了电话订货服务，并且与Deliveroo合作，提供30分钟送达食品的服务。这只是超市如何应对新冠疫情造成的史无前例的挑战、增加营收的一个小小的例子。

Ocado – 纯在线超市 – 值得关注。网络百货销售的蓬勃发展据预测为该公司带来长期的增长。

在新冠危机中，Ocado罕见地胜出。随着越来越多的人在线购物，该公司股价今年迄今上涨50%。正如我们在Morrisons和其它发布财报的超市股所见的那样，在线销售已经攀升。但这些公司为了手工处理这些订单而招聘更多的人，其成本也螺旋式上升。

科技股对阵超市股

Ocado在自动化仓储方面具有明显的优势，在线订单的扩容简单且没有显著的额外成本。目前的环境已经令Ocado的高科技仓储发光发亮，据预测国际上的需求将增加。到目前为止，客户包括美国的Kroger和法国的Groupe Casino。

需要关注的价位

Ocado4小时图稳稳地守在其20、50和100天简单均线上方，触及历史高点2090p。虽处于超买区域，但图表显示后市看涨。回撤的时候可能构成买入良机。

阻力位可见于20天均线1841p、4月28日高点和50天均线1700p。