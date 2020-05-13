英国经济可能衰退，超市股或异军突起

英国经济可能衰退，超市股或异军突起

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/5/13 19:04:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

英国GDP略高于预期，并且处于金融危机以来的最低水平（季率萎缩2%）。但传达出的信息是准确无误的，即现在还不是最糟糕的时候。英国正走向300年最严重的衰退，并且防御股的表现值得关注。在经济衰退时期，超市股值得购买。在就业岗位流失、消费者信心遭到重创加上支出减少之际，人们还是进入超市购物。也就是说，经济衰退时用于食品的预算削减程度低于其它品类。

4月BRC零售销售下降近五分之一，是有记录以来最糟糕的表现。但在食品上的支出增加6%，原因是在封锁时期人们继续囤货并在家做饭。

那么，买入哪只超市股呢？

Morrisons本周公布一组稳健的财报，其中在线业务规模翻倍。该公司还引进了电话订货服务，并且与Deliveroo合作，提供30分钟送达食品的服务。这只是超市如何应对新冠疫情造成的史无前例的挑战、增加营收的一个小小的例子。

Ocado – 纯在线超市 – 值得关注。网络百货销售的蓬勃发展据预测为该公司带来长期的增长。

在新冠危机中，Ocado罕见地胜出。随着越来越多的人在线购物，该公司股价今年迄今上涨50%。正如我们在Morrisons和其它发布财报的超市股所见的那样，在线销售已经攀升。但这些公司为了手工处理这些订单而招聘更多的人，其成本也螺旋式上升。

科技股对阵超市股

Ocado在自动化仓储方面具有明显的优势，在线订单的扩容简单且没有显著的额外成本。目前的环境已经令Ocado的高科技仓储发光发亮，据预测国际上的需求将增加。到目前为止，客户包括美国的Kroger和法国的Groupe Casino。

需要关注的价位

Ocado4小时图稳稳地守在其20、50和100天简单均线上方，触及历史高点2090p。虽处于超买区域，但图表显示后市看涨。回撤的时候可能构成买入良机。

阻力位可见于20天均线1841p、4月28日高点和50天均线1700p。


相关主题： 股票

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。