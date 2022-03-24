小鹏汽车四季度财报前瞻及股价后市展望- 嘉盛官网

小鹏汽车2021年四季度财报发布时间？

中国电动汽车生产商小鹏汽车定于下周一（3月28日）发布2021年四季度和全年财报。

小鹏汽车2021年四季度财报前瞻

小鹏汽车2021年全年交付汽车98,155辆，同比增长263%左右。全年汽车交付量稳定上升，从1月的6000辆左右上升至12月的历史新高16000辆。2021年四季度一个季度的汽车交付量就超过2020年全年的交付量，成长速度可谓相当快。下表是该公司2021年汽车交付量简况与2022年初始交付量目标：

月份 交付量 2021年1月 6,015 2月 2,223 3月 5,102 2021年一季度 13,340 4月 5,147 5月 5,686 6月 6,565 2021二季度 17,398 7月 8,040 8月 7,214 9月 10,412 2021年三季度 25,666 10月 10,138 11月 15,613 12月 16,000 2021年四季度 41,751 2021财年 98,155 2022年 12,922 2月 6,225

2022年年初汽车交付数量下降，2月数字仅有6,225辆，但主要原因是该公司的肇庆智能工厂在1月底到2月中旬因农历新年而关闭。小鹏汽车利用这段时间完成了对工厂的技术更新升级。小鹏汽车曾表示，完成更新改造后，可以更快地结转2021年堆积的大量订单。也就是说，小鹏汽车今年汽车交付量可以继续创下新高。蔚来汽车等其它汽车制造商也在农历新年期间关闭工厂、进行更新改造工作。

Bloomberg目前给出的主流数字显示，分析师认为小鹏汽车2022年产量几乎可以翻倍，汽车交付数量有望达到192,771辆。也就是说，尽管汽车生产商处境艰难，该公司仍可以完成订单。

分析师预测，小鹏汽车2021年四季度营收跃升至80.495亿元人民币，高于去年同期的28.514亿元人民币，也超过公司给出的指导范围71亿-75亿元人民币。小鹏汽车在该期间交付的汽车数量明显高于其预估值。

预计四季度每股美国存托股票（ADS）净亏损将从去年同期的0.53元人民币扩大到2.08元人民币。随着公司继续加大投资、拓宽零售店网络，预计2022年继续亏损。

公司三季度的研发支出达到前一年的两倍，其它成本也随着规模的扩大而增加。尽管建立一个可持续的电动汽车业务的价格高昂，小鹏汽车还是很乐意投钱于更冒险的想法上。该公司本月牵头推出了一个2亿美元的新投资基金，将投资于电动汽车市场和拥有“前沿技术”的初创企业。该公司还斥资成立飞行器子公司HT Aero。

值得注意的是，小鹏汽车没有实现到2021年底布设350家零售店的目标，只成功开设了311家零售店（今年1月底上升到333家）。但最近在荷兰和瑞典都找到了合作伙伴，继去年在挪威推出P7轿车后，又在瑞典开设了第一家品牌海外零售店。该公司最近又在某些欧洲市场推出了价格较低的P5轿车。

大众汽车首席执行官Herbert Diess本月早些时候表示，视小鹏及蔚来为“强有力的竞争对手”。这家德国汽车制造商去年在全球卖出450,000辆左右电动汽车，在国内面临着日趋激烈的竞争。特斯拉为了增加整个欧洲大陆的交货量，最近也在柏林开设了自己的工厂。Herbert Diess表示，能否扩大公司规模力将是取得多大成功的关键。

小鹏汽车的汽车利润率已经至少连续改善7个季度，但这样趋势将从三季度创纪录的13.6%收缩至四季度的11.9%并告一段落，主要原因将是其廉价车型（如P5轿车和G3i紧凑型SUV）的销售增长，使得单位销售价格和利润降低。

而供应链困境与通胀环境也将发挥作用，终结其利润率连续改善的势头。面对原材料成本的上升，汽车制造商不得不争相购买芯片和零部件。小鹏汽车希望今年扩大规模后可以提高生产效率，从而得以应对困境。但包括小鹏汽车在内的诸多中国汽车制造商，最近与特斯拉、比亚迪和理想汽车一起提价，与此同时，蔚来汽车曾承诺短期内不会涨价。蔚来汽车因为主要聚焦电池交换业务，所以可以游刃有余地应对成本的上升。但鉴于目前环境，蔚来汽车也没有排除未来涨价的可能性。

值得注意的是，根据Electrek的数据，按交易量计算，小鹏汽车是2021年中国第五大电动汽车公司，领先于蔚来汽车和理想汽车；但按利润率计算，则显著落后于这两个竞争对手。蔚来汽车的利润率下降后仍然超过18%，而理想汽车2021年四季度公布的利润率超过22%。

至于2021年全年，分析师预测小鹏汽车的营收将从2020年的58.443亿元人民币跃升至204.248亿元人民币，而每股美国存托凭证净亏损预计将从6.48元人民币缩小至5.76元人民币。

小鹏汽车于2月份加入深港通和沪港通， 领港股电动汽车公司之先，为内地交易者打开了交易其股票的大门，应可吸引更多的投资者。小鹏汽车还在本月早些时候被纳入恒生科技指数。该公司2020年8月在纽约上市，后于2021年7月在香港上市，是重要的两地上市公司。

中国政府上周口头干预，承诺明确科技公司的监管治理界限，支持小鹏汽车等公司在海外上市。此后，中国股市普遍反弹，小鹏汽车的股价也不断上涨。中国政府的承诺已经消除了一些关键的监管压力，尤其是消除了不得不在美国退市的威胁。然而，中国当局也已警告一些在美国上市的中国公司，准备在今后接受进一步的审计。

小鹏汽车股价后市展望

小鹏汽车股价12月开始直线下挫，最终在3月14日创下18个月新低18美元。但此后因中国政府干预引领中国股市普遍反弹，股价反弹了45%以上。

当前上涨趋势得到一个事实的支持，即同期5天平均成交量是100天平均成交量的近两倍。但股价过去三个时段多次突破29都没能取得太大的成功，表明上涨动能业已耗尽。保持当前上涨趋势不变并先后上攻50天简单移动均线所在的35和100天均线兼2月高点所在的40，前提是突破并持续走高。考虑到小鹏汽车股价承受的下行压力大部分来自中国政府誓言解决的问题，后市有可能迅速反弹。目前有20家经纪商给出小鹏汽车未来一年股价近乎翻倍，至55上方的评估。

如果上涨趋势未能守住动能并且股价调头向下，第一步可能跌至23，即3月11日的收盘价（股价在那之后跳空下挫）。股价V形反转将RSI推离超卖区域，支持这样的观点，即18美元应可构成股价的终极底部。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan