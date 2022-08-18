小鹏汽车二季度财报前瞻及股价后市展望- 嘉盛官网

Josh Warner
作者： 市场分析师
2022/8/18 16:12:00
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Josh Warner
作者： 市场分析师

小鹏汽车二季度财报发布时间

小鹏汽车定于周二（823日）美国盘前市场公布二季度财报，并且管理层将于当天的美东时间0800召开电话会议。

 

对小鹏汽车业绩的主流预测

小鹏汽车预计报告营收72.04亿元人民币、净亏损为16.71亿元人民币、每股美国存托股份损失1.99元人民币。

 

小鹏汽车二季度业绩前瞻

中国电动汽车市场竞争激烈，持续升温，惹人瞩目。作为全球最大的电动汽车市场，中国市场挤满了初创企业和老牌汽车制造商，竞相满足不断增长的需求，销量也是节节高。

小鹏汽车就是竞争者之一。该公司生产高级P7运动型轿车、P5家用轿车以及G3G3i紧凑型SUV，二季度交付了34,422辆车，产量是前一年的两倍。

该公司竞争对手无数，但最常被拿来和另两家在美上市中国电动汽车生产商，即蔚来理想汽车作比较。三者的发展阶段相当，目前生产的车辆数量也相近。但要注意，去年此时小鹏汽车还是三者中的老幺，今年就已后来者居上。

交付量

小鹏汽车

蔚来

理想汽车

2021年二季度

17,398

21,986

17,575

2021年三季度

25,666

24,439

25,116

2021年四季度

41,751

25,034

35,221

2022年一季度

34,561

25,768

31,716

2022年二季度

34,422

25,059

28,687

20227

11,524

10,052

10,422

 

但与市场先发者比，三者都不是对手。由Berkshire Hathaway投资的中国公司比亚迪是当前市场领导者，具有一定的领先优势。与此同时，特斯拉仍是具有真正影响力的唯一外来者。

2022年，小鹏、蔚来和理想汽车的生产扩容都遭遇瓶颈，受到广泛的供应链困境、主要零部件缺货以及国内贯彻病毒清零政策造成扰动等因素的困扰。

投资者期待这些不利因素在下半年有所缓解。小鹏汽车在本周向股东汇报时将披露对三季度产量的预测数字，这将表明公司对未来的看法，是认为情况在好转还是变得更加严峻，从而高度影响市场对业绩报告的理解。华尔街预测，小鹏汽车在三季度交付45,864辆汽车、四季度将数字增加到59,875辆。如果这两个数字得以实现，则2022全年的汽车交付数量有望增加78%，达到174,722辆。

7月产量开始增加的事实表明情况正在好转。小鹏汽车在5月中旬恢复了肇庆工厂的两班制生产，成功扩大产量后于6月生产出成立以来的第20万辆汽车。

该公司想方设法在生产速度上超过了部分竞争对手，但在盈利能力上依然远远不及。一季度每辆汽车的利润率，小鹏只有区区10.4%，而蔚来和理想分别达到18.1%21.2%。这种巨大的差距如果没有得到改善，实现盈利的时间可能被拉长。

最近因为成本上升、高档轿车P7的销售不理想，小鹏的利润率下降。但随着产能的扩大、新款汽车 - G9豪华SUV 将于9月推出并帮助提升平均售价、改善盈利能力，该公司的利润率有望在下半年回升。

 

小鹏汽车股价后市展望

年初以来小鹏的ADR价值蒸发了一半以上，创下2020年以来最低点，之后回升并在6月摸至4个月高点，但自那以后无力上涨。

股价目前考验22.50支撑。股价先后在4月、6月和8月几度考验该位，仅8月就四次下破但每次又收复。这表明，22.50是一个牢固的底部。如果收于其下，或下探20RSI看跌且过去20个时段成交量扩大，意味着当前下跌趋势可能加速。

上档第一个重要目标在50天移动均线27，那是4月到6月的阻力位。6月展开的最新一次上涨未能收复200天均线，其所在的33价位再度成为焦点。请注意，23家经纪商认为小鹏汽车股价拥有上行潜力，给出40的平均目标价格。

 

 

 

 

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