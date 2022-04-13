台积电一季度财报前瞻以及股价展望- 嘉盛官网

台积电2022年一季度财报发布的时间

台湾积体电路制造有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co，中文简称“台积电”）定于周四（4月14日）公布一季度财报。

台积电2022年一季度财报前瞻

全球最大的芯片代工商台积电一季度业绩有望再创佳绩。高性能计算机市场需求旺盛、汽车行业持续复苏、“智能手机环境相比近几年回暖”，都利好台积电的业务发展。

台积电已经发布了一季度的逐月营收数据，且报告一季度销售额为4911亿新台币。这不仅创下季度新高记录，还远远高于4715亿新台币的预测值，相较去年同期增长35%以上。

销售额的持续激增也伴随着盈利能力的提高。台积电一季度利润率有望连续第三个季度上升，分析师认为毛利率落在其指导区间的中间值54%，而营业利润率预计将达到其目标范围的上限43.5%。

利润率上升的原因之一是销售结构向其最新和最先进的芯片，比如7纳米产品倾斜，这类产品的营收现在占其总营收的一半。同时，对其5纳米芯片等产品的需求也一直旺盛。

这些因素将联手造就惊人增长的利润。根据Bloomberg的一般性预测数据，每股收益预计同比增长33%，从5.39新台币增至7.18新台币，创下新的季度记录。而鉴于营收表现好于预期，每股收益方面可能还会有惊喜。美元兑新台币大幅升值，表明台积电外汇相关收益可能高于之前预期，即每ADR收益也可能高于预期。

台积电的季报往往简短扼要，重点放在数字的披露且少有评论，大部分细节将在随后举行的投资者和分析师电话会议上公布。分析师们在电话会议上预计直指供应链问题，以期了解地缘政治风险升级和供应中断环境中供应链的情况，包括中国在新一轮疫情下实施新的封锁管控带来的困境及其如何影响未来的供应和需求。

台积电股价后市展望

自从1月创下历史新高145以来，台积电股价遭遇严重的下行压力，下跌近30%，最近更是16个多月里首次跌破97。在此之前，即2020年3月疫情爆发以来，股价飚升161%。

最新一轮跌势始于上月底，今天的上涨也未能改变其颓势。要让投资者相信16个月低点将构成支撑，且后市有望上攻110，需要股价在100上方持续上涨。110是上一轮涨势的峰值，基本落在50天均线处。

如果站于其上，或强烈暗示正在进行反转行情，打开了上攻相汇于116.50的100天和200天均线的大门。如果攻克116.50，股价或攀升至2月高点128，然后上看历史高点145。值得注意的是，32家经纪商认为该股未来12个月有54%的上涨空间，可以创下新的历史高点。32家经纪商对台积电股价的平均目标股价超过152。

如果当前下跌趋势按照看跌RSI与50天均线在较长期均线下方扩大距离的事实所示继续下去，则可能再度考验16个月低点，如果攻克，可能跌至2020年11月支撑位，即接近于95的关键价位。

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