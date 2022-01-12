台积电即将发布四季度财报，股价后市何去何从？- 嘉盛集团官网

受益于半导体芯片需求的持续升温，台积电（ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ） 2021 年四季度销量有望创下记录。本文探讨台积电财报的注意事项及其对台积电股价的影响。

台积电四季度财报的公布时间

台积电将于周四（1月13日）发布四季度和全年财报。

台积电四季度财报前瞻：注意事项

台积电是全球最大的半导体代工企业，过去一年里营收受益于从智能手机、电脑等智能设备到汽车等等行业对芯片的需求激增而创下记录。

该公司面临的最大问题是，在由包括疫情扰动到“地缘政治紧张局势”在内的一系列问题造成全球芯片短缺的情况下，公司的供应仍然难以满足需求。台积电首席执行官C.C Wei在上次财报电话会议上说，四季度和“2022年全年”产能仍将非常紧张。也有其它一些芯片公司认为今年下半年情况可能开始改善，台积电因此具备上调前景的空间。值得注意的是，有媒体上周报道，该公司计划将三年1000亿美元的预算提高到1120亿美元，并且2022年增加资本支出，在中国台湾省、中国大陆和日本、美国继续建立新的生产代工基地。

台积电季报篇幅通常短小精悍，以各种数字为主。月度销量数字已经披露，营收自去年同期的3615.3亿新台币增加到4381.9亿新台币。这个数字高于在今天12月财报发布之前对该股做出预测的30名分析师的预期值4361.9亿新台币。对于四季度稀释后EPS的主流预期值为6.22新台币，相比5.51新台币增加12.9%。

按美元计算的话，台积电曾表示，四季度营收将在154亿至157亿美元之间。而分析师预测为156亿美元，相比去年同期报告的127亿美元增长23.2%，超过公司设定的增长20%的目标，且创造新的季度记录。

每ADR收益预计从去年同期的0.97美元攀升至1.11美元，但要注意，这样的预测值基于美元/新台币报在28的假设。事实上该货币对在四季度不仅一度突破该水平还大幅下跌，今天报在接近27.67的水平。

该公司表示，在智能手机和电脑中应用最广泛的、基于5纳米技术的最先进芯片的销售放量，将支持四季度的成长。台积电预计5纳米晶圆将占到全年营收的20%左右，也就是说，继一季度占销售额的14%、第二和第三季度占比均达到18%之后，四季度占比应当会创下新高。

预计未来几年5纳米晶圆的销售将主要受到智能手机和高性能计算机市场的需求驱动而稳步增长，但随着产量增加，这项技术创造的利润率可能下降。所以台积电警告说，再有6到7个季度，5纳米晶圆的利润率将降至企业平均水平。而此时生产芯片所需的原材料和大宗商品的价格却在上涨，导致过去12个月整体利润率缩水。分析师预计台积电四季度毛利率将从三季度的51.3%提高到51.9%，而该公司此前也誓言要在适当的时候通过定价能力将毛利率保持在50%以上。预计台积电营业利润率将从去年同期的41.2%收缩至40.7%，符合公司的指导意见。

管理层此前承诺，本周要在来年前景上着墨更多。所以，该公司的任何指导意见都可能引起关注。分析师们预测2022年一季度营收为153亿美元，全年营收为739亿美元。

投资者还应关注公司对新近发展变化的评论，比如其4纳米和3纳米技术的最新进展。该公司管理层已确认，3纳米芯片将在2022年下半年下线。

台积电股价后市展望

台积电股价在2022年的第一个交易日跳空高开后于1月4日迅速攀升至11个月最高点，后市可能先朝121美元关口回落并填补缺口，与移动均线保持一致。

50天简单移动均线最近向上穿越了100天和200天简单移动均线，呈现出一个强烈的看涨信号，并且得到RSI仍然处于看涨区域、2022年开始成交量明显放大这两个事实的支持。该股9月以来测试了阻力线，有望打开上行空间，上看去年2月创下的142.30美元历史高点。

如果股价跌破移动均线，可能再次于曾在10月底和11月初多次构成支撑的112美元企稳，如果失守，可能下看过去12个月里证实为关键底部的107.50美元。

10家经纪商目前对台积电的评级为“买入”，平均目标股价为143.79美元。也就是说，相比目前的股价拥有超过13%的潜在上升空间，后市有望创下新的纪录高点。

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