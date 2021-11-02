高通第四季度财报预览:股价接下来怎么走?

芯片和元件争夺战带来了市场持续的供不应求，此背景下，高通（Qualcomm）业绩如何?请阅读本文，看看我们的财报预期和股价潜在反映。

高通第四季财报发布时间?

高通准备在11月3日周三美国股市收盘后公布第四季度和全年财报。

高通第四季度财报预期

在全球各地企业芯片争夺战硝烟中，预计高通本周将再次揭晓强劲季财。该公司管理层在最近一次更新中表示，预计各业务需求仍将全线超过供应，但产能在2021年底前将得到“实质改善”，从而让公司有能力在供不应求的市场中揽入更多需求。

高通表示目标是第四季度营收达到84亿至92亿美元，非公认会计准则摊薄每股收益为2.15至2.35美元。华尔街预计营收88.6亿美元，每股收益2.26美元。该公司上一财年第四季度营收65亿美元，每股收益1.45美元。

重要的是，根据彭博社的数据，高通至少连续8个季度的每股收益表现都超过了分析师预期，而在过去8个季度中，有7个季度的营收好于预期。

高通最大的业务是智能手机芯片供应，5G的推出为该业务提供了巨大推动力。例如，高通的目标是实现全年3G、4G和5G手机芯片出货量的高个位数增长。但这一增长驱动主要来自5G手机，出货量预计将达到4.5亿至5.5亿部，而去年仅为2.4亿部。大部分增长来自高端Android智能手机骁龙芯片供应，不过最大的挑战仍是如何在供应链瓶颈挑战下满足需求。

其RF前端业务在上一季度营收同比增长了一倍多，成为业务增长最快部门，尽管越来越多的人怀疑随着来自联发科(Mediatek)和三星(Samsung)等公司的竞争愈发剧烈，加之以苹果(Apple)推出iPhone 13以来其射频内容领域扩张有限，明年的增长势头能否保持下去。

5G的快速推进对其第二大部门物联网(IoT)来说也是一个好兆头，物联网是指从可穿戴技术到智能家居产品等一系列上市连接设备。与此同时，该公司向汽车行业供货量增长迅猛，应会受益于汽车高涨需求及进入市场的新车连通性增强趋势。值得注意的是，高通在本季度达成收购Veoneer协议，此举旨在帮助提升其在驾驶辅助市场的地位。

手机、射频前端、物联网和汽车合起来成为代高通的QCT部门，该部门正在迅速扩展业务并致力于业务多元化。高通曾表示QCT部门第四季营收应在70亿至75亿美元之间。这个数字高于第三季度的64.7亿美元，较去年第四季度的49.6亿美元也有显著改善。

高通的另一个主要部门QLT则负责高通的授权活动，该部门第四季度营收应在14.5亿至16.5亿美元之间。上季度销售额为14.8亿美元，去年第四季度销售额为15亿美元。

如果高通在本财年最后三个月业绩达到分析师预期，那么该公司全年营收将达到33.1亿美元，每股收益8.26美元。较上年同期216.5亿美元营收和4.19美元每股收益相比显著改善。

自新冠疫情爆发以来，高通股价已上涨逾48%，但在1月创下162.42美元历史新高之后，股价已下跌逾18%。不过，覆盖该股的35家券商仍对高通前景极为看好，平均评级“买入”，目标价178.72美元，这意味着该股有超过33.5%的潜在上行空间，未来有望攻入历史新高。

高通股价接下来怎么走

自8月初以来，高通股价已构筑一系列低点和高点降低。该公司股价在122美元年低处触底后反弹。

最近，高通股价在稳步走高后，自年度低点得反弹势头于133美元附近停滞，并开始横盘。MACD指标支持进一步上行。

只有升穿133美元才能攻向50均线135美元以及100均线139美元升。若升穿，买盘得力。

与此同时，过去一周的下行已封顶于130美元。若跌破，目标重回122美元。

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