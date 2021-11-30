易捷航空全年财报预览： 股价接下来怎么走?

易捷航空全年财报发布时间

廉价航空公司易捷航空(easyJet)将于11月30日周二上午发布全年财报，财报期涵盖截至2021年9月底的12个月。

易捷航空全年财报预期

因新冠疫情步入崩溃边缘的航空业复苏之路阻且长，但随着各国今年推出疫苗接种并放松旅行限制，航空公司已开始迎来复苏。

易捷航空全年飞行155664次，载客量2040万人次，客座率72.5%。由于政府严格限制旅行，前三个季度的旅游活动较为低迷，但随着旅行限制放宽，第四季度旅游活动有所增加。

Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 航班量 23,428 11,672 24,682 95,882 载客量 2.86 1.23 2.99 20.43 占2019运力百分比 18% 9% 17% 58% 客座率 65.70% 60% 66% 72.50%

(来源：易捷航空)

尽管如此，第四季度运力仍仅达疫情前水平的58%，但预计2021年最后三个月，也就是新财年第一季度这一比例将升至70%。

一种新的变种新冠病毒可能会让航空公司和旅游业再度陷入混乱。英国现正就博茨瓦纳和南非发现的一种新变种病毒展开调查，卫生部长Savid Javid表示该变种毒株“可能更具传播性”,现有疫苗对该毒株的效用可能要低于去年席卷各国的德尔塔变种毒株。香港和以色列等其他国家已出现相关病例，表明新的变种毒株已扩散到海外。

截至周日，南非及其他五个非洲国家被列入英国红色名单，此后自相关各国入境英国的旅客将进行酒店隔离。德国、法国、意大利、荷兰、奥地利和捷克共和国等欧洲国家已实施非洲地区旅行限制。与此同时，有报道称，欧盟委员会将于今天晚些时候举行会议，希望整个欧盟地区实施类似禁令。

目前，易捷航空英国和欧洲间的主要航路尚未受影响，但随着新变种病毒出现，人们担心目前的稳定可能不会持续太久。接下来的事态可能瞬息万变，但无论从哪个角度看，对航空公司而言都是坏消息。今天航空股的大跌也反映出了市场的担忧情绪，今天下午易捷航空跌幅逾10%，IAG下跌14%，瑞安航空（Ryanair）下跌8.8%。

易捷航空十分明智，鉴于困扰行业的不确定性，它并未就新财年提供财务指引,但投资者将重点关注其在新财年头两个月的表现以及第二季度相关展望（尤其涉及新变种毒株影响）。而在新变种发现前的前景已然混沌，现在的情况更是加剧了这种不确定性。

该航空公司已经表示业绩复苏由人们冬季前往温暖地方度假及未来几个月长假带来的需求推动,但如果整个航空业想要在明年迎来实质性复苏，接下来的2022年夏季旺季才是关键。但由于旅行限制，为了避免受到不必要的干扰，人们往往会在更临近出发日期前再订票，而且也不愿意预定很长时间后的产品，因此很难把握航空业未来几周将面临的情况，更不用说明年夏天了。

投资者能祈祷的就是新变种毒株不像最初想象的那么危险，与此同时，易捷航空将继续进行调整并严格控制成本。还好，如果新一轮旅行限制再次引发动荡，9月完成的12亿英镑配股发行已帮助支撑资产负债表并巩固了其财务状况。净债务自6月底的20亿英镑降至9月底的约9亿英镑，并在第四季度实现了约4000万英镑的现金收入。

由于未来不确定性，让我们看看截至今年9月的12个月财报预期。分析师预计，该公司年度营收约为14.4亿英镑，其中仅第四季度就将计入1000亿英镑营收。这一数字低于前一年的30亿英镑，而上一年又较疫情爆发前2019财年的 63.9亿英镑暴跌。

该公司表示，全年税前亏损将在11.35亿至11.75亿英镑之间，规模高于去年8.35亿英镑的账面亏损，而2019年账面盈利4.27亿英镑。

税后预计将自去年的7.25亿英镑亏损扩大至9.762亿英镑，而2019年疫情开始前税前利润3.49亿英镑。预计税前总亏损将达11.2亿英镑，前一年账面亏损12.7亿英镑，2019年利润4.30亿英镑。

易捷航空股价接下来怎么走？

易捷航空股价自5月初触及疫情后921便士高点以来一直呈下跌趋势。此后，股价构筑一系列高点和低点降低。

近期该股在自100均线遭拒后继续推低。股价已失守50均线。但RSI超卖，因此可能出现一定程度回调或是盘整行情。

买盘会寻求价格下穿457便士(今天低点)，然后看向11月20日低点386便士。

只有重回540便士(11月22日低点)之上才有望迎来有意义的反弹。

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