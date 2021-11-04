Airbnb第三季度财报预估:股价下一步走势如何?

尽管警告称旅游业反弹下的业绩前景并不稳定，Airbnb仍预计公司第三季度营收和利润将达创纪录水平。请阅读本文，了解本周财报预测以及Airbnb股价可能做何反应。

Airbnb第三季度财报发布时间

Airbnb计划在美国市场11月4日周四收盘后公布第三季度财报。

Airbnb第三季度财报预期

Airbnb在上一季度更新中做出了一个大胆声明，称“人们已为旅行做好准备，Airbnb也做好了接待旅客的准备”。此前该公司第二季度强劲业绩显示，夜晚和体验预定数量仅比疫情前水平低1%，表明Airbnb成为了旅游市场中业绩复苏最快的公司之一。

该公司警告称，预订和取消率仍然很容易受到德尔塔疫情动态影响，因此表现可能仍不稳定。该公司已经透露，主要归因于季节性因素，与第二季度相比，第三季度夜间和体验预定量将会下降。

但尽管存在这些逆风也，Airbnb仍声称第三季度的营收、利润率和调整后息税折旧摊销前利润(Ebitda)将创纪录。

华尔街预测，Airbnb第三季度营收将达到20.5亿美元，而去年同期仅为13.4亿美元。若达成，较2021年第二季度的 13.3亿美元也是明显改善，反映出今年良好的业绩复苏态势。

与此同时，分析师预计调整后息税折旧摊销前利润(Ebitda)将自去年的5.014亿美元和上季度的2.174亿美元跃升至8.175亿美元。Airbnb今年第一季度经调整后Ebitda为负，第二季度利润率为16%。彭博社(Bloomberg)共识数据显示，第三季度Ebitda可能攀升至40%。强劲营收增长、固定成本大幅下降、上半年最新营销活动后此类可变支出减少及支持费用降低共同带来了盈利能力的显著改善。

而更让人欣慰的是华尔街预计该公司第二季度净利润4.973亿美元，去年为2.193亿美元，第二季度为亏损6820万美元。

Airbnb的股价在过去一个月上涨逾5%，目前交投于174.30美元，自2020年12月IPO发行价68美元大幅冲高。目前，券商对该股的评级为“买入”，但在近期上涨后，该股平均目标价178.56美元，上行潜力仅为1.7%。

Airbnb股价接下来怎么走?

Airbnb股价正自130美元双底反转形态继续反弹。股价交投于50和100均线上方，50均线上穿100均线，信号看涨。

RSI上扬且落在看涨区域，支持进一步走高。

买家可能会在9月和10月高点176美元上方寻找机会，锁定4月底高点183美元和4月高点194美元。

另一方面，要跌破上升趋势线支撑位和50均线165美元可能并不容易。只有下穿161美元，卖盘才能得力，下看100均线 155美元。

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